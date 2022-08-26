مباراة ودية بين “الخضر” و”الديكة” لتلطيف العلاقات!

وفق ما كشفه في زيارته الجارية.. الرئيس ماكرون سيقترح:

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إمكانية برمجة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في المستقبل القريب، وهي النقطة التي سيتطرق إليها خلال لقائه مجددا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل سفره إلى وهران أين سيلتقي بعدد من الرياضيين الفرنسيين.

وقال الرئيس ماكرون، إنه سيتطرق إلى قضية برمجة المباراة الودية بين “الخضر” و”الديكة” في المستقبل القريب، وسيتحدث إلى ذلك مع الرئيس تبون في هذا الشأن، على أن تكلف جهات مختصة في النظر إلى المقترح لتحديد تاريخ هذه المواجهة، التي قال عنها ماكرون إنها ستبعث علاقات جديدة بين البلدين وستعمل على تهدئة الأوضاع بنسبة كبيرة، فضلا أنها ستكون أمرا إيجابيا بالنسبة للبلدين، حيث قال ماكرون في هذا الصدد “سيكون لي حديث مع الرئيس الجزائري وفريق العمل الخاص به في هذا الشأن يوم السبت”، قبل أن يضيف ماكرون “أتمنى أن تلعب هذه المباراة، لأنها ستساعد بكل تأكيد في خلق علاقة تهدئة بين البلدين، وستكون أمرا إيجابيا بالنسبة للجميع”.

ولم يحدد الرئيس ماكرون تاريخ برمجة هذه المباراة، مكتفيا بالقول أنه ليس من أهل الاختصاص، على اعتبار أن ذلك سيكون مرتبطا بتواريخ “الفيفا”، ومن ثم جدول مباريات منتخبي البلدين على الصعيد القاري، قائلا “في حقيقة الأمر لا أعلم، هذا الأمر ليس من اختصاصي، سيكون ذلك مقترنا أولا وأخيرا بجدول التوقف الدولي وارتباطات المنتخبين قاريا”، مضيفا: “يشار أنه في كل مرة كان يتم فيه الحديث عن برمجة مباراة ودية بين المنتخب الوطني ونظيره الفرنسي، غير أن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع رغم عديد المحاولات، والتي فسرها البعض بسبب كثافة برنامج المنتخبين على المستوى الدولي، علما أن آخر مباراة جمعت المنتخبين تعود إلى شهر أكتوبر من عام 2001 على ملعب فرنسا، والتي انتهت مبكرا عقب اجتياح الجماهير الحاضرة لأرضية الميدان”.