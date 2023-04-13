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رياضة

مباراة ودّية لِأشبال “الخضر” هذا السبت

علي بهلولي
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مباراة ودّية لِأشبال “الخضر” هذا السبت
ح.م

يخوض المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم مباراة ودّية أمام نظيره البوركينابي.

ويحتضن المركز الفني الوطني لِسيدي موسى أطوار هذه المباراة، السبت المقبل على الساعة العاشرة ليلا.

ويستعدّ المنتخبان للبطولة الإفريقية لِصنف أقلّ من17 سنة المُبرمجة بِالجزائر، في فترة ما بين الـ 29 من أفريل الحالي والـ 19 من ماي المقبل.

ويلعب أشبال “الخضر” بِميدان “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في فوج يضمّ السنيغال والكونغو الديموقراطية والصومال. وتُنافس بوركينا فاسو الكاميرون ومالي وجنوب السودان، بِميدان “19 ماي 1956” بِعنابة.

ويُنتظر أن يُواجه المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 17 سنة منافسا إفريقيا آخر، في لقاء ودّي مُبرمج بِالجزائر الثلاثاء المقبل.

هذا وكان الناخب الوطني رزقي رمان قد استدعى 25 لاعبا، دخلوا في تربّص بِمركز سيدي موسى الأربعاء الماضي (الصورة المُدرجة أعلاه)، ويستمرّ حتّى الـ 19 من أفريل الحالي.

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