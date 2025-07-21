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رياضة

مباراة ودّية لِمُنافس رجال بوقرة

الشروق الرياضي
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مباراة ودّية لِمُنافس رجال بوقرة
ح.م
جانب من آخر حصّة تدريبية للمنتخب المحلي الأوغندي.

يُواجه المنتخب المحلي الأوغندي نظيره التنزاني ودّيا هذا الثلاثاء، ضمن إطار تحضيرات الطرفَين لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وتحتضن هذان البلدان رفقة كينيا تظاهرة “الشان”، ما بين الـ 2 والـ 30 من أوت المقبل.

وتُجرى المباراة بِتنزانيا، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا بِالتوقيت الجزائري).

وتتبارى أوغندا مع المنتخب المحلي الجزائري بِقيادة المدرب مجيد بوقرة في الـ 4 من أوت المقبل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “شان” 2025. ضمن فوج يضمّ أيضا فرق جنوب إفريقيا وغينيا كوناكري والنيجر.

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