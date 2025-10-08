-- -- -- / -- -- --
رياضة

مبارتان وديتان للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام كوت ديفوار

عمر سلامي
  • 54
  • 0
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

حلّ المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، الثلاثاء، بأبيدجان لإجراء تربص تحضيري تتخلله مبارتان وديتان أمام منتخب كوت ديفوار لذات الفئة.

واستدعى الطاقم الفني 19 لاعبا لهذا التربص، وتضم القائمة عناصر من البطولة المحلية وأخرى تنشط في الخارج.

وخاض أشبال المدرب غيموز مساء الثلاثاء أول حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين، ركز خلالها الطاقم الفني على التحضير للمباراة الودية الأولى.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيفواري أمسية الأربعاء بداية من الساعة الخامسة بالمركب الرياضي بينجرفيل، على أن تجرى المباراة الثانية يوم الأحد 12 أكتوبر في نفس التوقيت والمكان.

