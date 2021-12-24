“مبارتا غامبيا وغانا ستلعبان بحضور الجمهور..

كل الأمور جاهزة في قطر لاستقبال تربص الخضر، عبود:

كشف المكلف بالاتصال للمنتخب الوطني الأول، صالح عبود باي، في تصريحات للإذاعة الوطنية، يوم أمس، عن موعد تنقل رفاق القائد رياض محرز إلى قطر، من أجل مباشرة التربص التحضيري لكأس أمم إفريقيا، المقررة بين 9 جانفي و6 فيفري في الكاميرون، علما أن الخضر سيفتتحون حملة الدفاع على تاجهم الإفريقي بمواجهة منتخب سيراليون يوم 11 جانفي.

وبحسب عبود، فإن المنتخب الوطني سيسافر إلى قطر يوم الاثنين المقبل، بطائرة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، سنطلق من مطار هواري بومدين الدولي مرورا بالعاصمة الفرنسية باريس، التي ستكون نقطة تجمع اللاعبين المحترفين بمختلف البطولات الأوروبية، وبعدها سيواصل أبطال إفريقيا رحلتهم في اتجاه العاصمة القطرية الدوحة التي ستحتضن تربص المنتخب الوطني.

وأكد الناطق الرسمي للمنتخب الوطني الأول أن كل الأمور الخاصة بالتربص مضبوطة وجميع المرافق والوسائل ستكون تحت تصرف اللاعبين والطاقم الفني، لإجراء معسكر ناجح. كما نوه عبود بالتسهيلات الكبيرة والمساعدات التي تلقاها من المسؤولين القطريين، لاستقبال تربص محاربي الصحراء، لاسيما في ما يخص توفير ميادين التدريبات والملاعب التي ستحتضن المباراتين الوديتين، اللتين تتخللان التربص أمام منتخب غامبيا يوم الفاتح جانفي، وضد منتخب غانا في الـ5 من نفس الشهر.

وأضاف ذات المتحدث أن اللقاءين الوديين التحضيريين لأبطال إفريقيا أمام غامبيا وغانا يومي 1 و5 جانفي، في قطر، سيلعبان بحضور الجمهور، على عكس النسخة الفارطة من “الكان 2019” التي فضل فيها الناخب الوطني، جمال بلماضي، الحرص على السرية في التحضيرات والمقابلات الودية، حتى يفاجئ منافسيه. وهو ما حدث فعلا في بطولة إفريقيا بمصر. وربما يكون قرار بلماضي بفتح المجال للجماهير لحضور المباريات الودية لأشباله لاختلاف الوضع عن سابقه، على اعتبار أن أوراق المنتخب الوطني مكشوفة للعلن، فضلا عن ذلك السماح للجالية الجزائرية وجماهير المنتخب الوطني بمشاهدة المنتخب الوطني عن كثب، وتقديم الحافز المعنوي لرفاق اسماعيل بن ناصر قبل دخول غمار كأس إفريقيا.