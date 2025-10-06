مبتكران جزائريان يتألقان في الموسم 17 من “نجوم العلوم”

يشارك مبتكران جزائريان في برنامج “نجوم العلوم” في موسمه الـ 17، حيث برزا بموهبتهما من خلال مشاريع فريدة تسعى لحل تحديات صحية وتقنية تهم المجتمع العربي والعالمي.

عرف برنامج نجوم العلوم لهذا الموسم مشاركة الجزائري العيد دردابو الذي قدم مشروعًا فريدًا يتمثل في تطبيق ذكي يعمل عبر الساعة الذكية لقياس مستويات فيتامين “د” ودعم الصحة النفسية.

جاءت فكرة العيد من تجربة شخصية مؤثرة، إذ لاحظ معاناة إحدى قريباته من اكتئاب ما بعد الولادة نتيجة نقص حاد في فيتامين “د”.

وُلد العيد ونشأ في الجزائر، ثم أكمل دراسته في الخارج حيث حصل على شهادة الدكتوراه في تغذية الحيوان وعلم وظائف الأعضاء من جامعة فيينا.

وأكد العيد أن فكرته لم تنبع فقط من العلم، بل من الرغبة الصادقة في دعم الصحة النفسية ومساعدة من يعانون في صمت.

مشروع العيد يُحوّل الساعة الذكية إلى نظام إنذار مبكر يراقب مستويات فيتامين “د” بشكل مستمر، مما يساعد على اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل تفاقم المشاكل النفسية. هذه التقنية غير الجراحية تأتي كبديل متاح وبسيط لفحوصات الدم التقليدية التي تُجرى غالبًا بعد حدوث أعراض واضحة.

يرى العيد في ابتكاره فرصة لكسر حاجز الصمت حول الصحة النفسية، خاصة في المجتمعات التي تغيب فيها الحوارات المفتوحة حول هذا الموضوع، مؤكدًا أن التكنولوجيا يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الكثيرين.

كما حظي برنامج نجم العلوم في موسمه الجديد بمشاركة جزائري ثاني وهو رياض حاج حبيب حيث قدم مشروعا طموحا لتطوير جيل جديد من الجسيمات النانوية المغلفة ببتيدات مستخلصة من سم العقرب.

يعمل رياض على تطوير نظام جسيمات نانوية خفية مستخلصة من الطبيعة، حيث يستخدم ببتيدات خاصة من سم العقرب لتغليف الجسيمات.

يُساعد هذا التغليف على تجنّب اكتشافها من قِبل الجهاز المناعي، والبقاء في مجرى الدم لفترة أطول، ليصل الدواء بشكل أكثر دقة إلى الجزء المستهدف.

يوضح رياض قائلاً: “تتألف الكثير من الأغلفة الحالية من مواد اصطناعية، وقد تُسبب ردود فعل مناعية غير مرغوب فيها. أما هذا الغلاف، فهو مصنوع من ببتيدات طبيعية، ومُصمم لتقليل تلك المخاطر مع تحسين فعالية وصول الدواء”.

ويبلغ رياض حاج حبيب، من العمر 25 عامًا ه من مدينة وهران، حصل رياض على شهادة الدكتوراه في الصيدلة من جامعة وهران مع مرتبة امتياز، وكرّس أطروحته للبحث في تقليل الاستجابات الالتهابية الناجمة عن الجسيمات النانوية. لم يقتصر تعلمه على الجانب العلمي فقط، بل درس أيضًا إدارة الأعمال والتسويق، ما أتاح له نظرة شاملة لكيفية تطوير مشروع مستدام ومؤثر.

يعمل رياض على تطوير نظام يستخدم ببتيدات مشتقة من سم العقرب كغلاف للجسيمات النانوية، وهو حالياً في مرحلة دراسة وتحسين الفكرة للاستخدام العملي. بهدف تحسين دقة وأمان توصيل الأدوية عن طريق الحقن الوريدي.

يرى رياض أن هذا المشروع ليس مجرد ابتكار علمي، بل خطوة نحو بناء منظومة داعمة للمبتكرين العرب، مشجعًا الشباب على الإقدام على المخاطرة وتحويل أفكارهم إلى واقع رغم الصعوبات.

تمثل مشاركة العيد دردابو ورياض حاج حبيب نموذجًا لروح الابتكار والطموح التي يتمتع بها الشباب الجزائري، والتي تُبرز قدرة الجزائر على المنافسة في ساحة البحث العلمي والابتكار على المستوى العربي والدولي.