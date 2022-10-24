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“مبروك طلع حامل”.. موجة سخرية من جسر جديد بمصر

نادية شريف
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“مبروك طلع حامل”.. موجة سخرية من جسر جديد بمصر
مواقع التواصل الاجتماعي
كوبري سميرة موسى

اجتاحت موجة سخرية شبكات التواصل الاجتماعي من جسر جديد بمصر، قالوا بأنه “طلع حامل” ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

وتداول نشطاء صورة “كوبري سميرة موسى” مع تعليقات هزلية، حركت حفيظة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ودفعته للرد.

وتصدر وسم “الكوبري حامل” الترند عبر تويتر في مصر، وأثير حول الموضوع لغط كبير، حيث قال البعض إن الصورة “فوتوشوب” فيما قال آخرون إن زاوية التصوير هي التي أظهرت الجسر بهذا الشكل المثير للسخرية.

واستعرض “مدبولي”، المنشورات الساخرة من المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة قائلا: “انتشرت صور سخرية على كوبري ما في التجمع الخامس.. الصور ليست حقيقية وعكس الواقع”.

وأضاف: “الصور انتشرت مع تعليق مبروك الكوبري حامل”، وحذر المواطنين من فكرة دس السم في العسل، من خلال نشر العديد من الصور غير الحقيقية للمشروعات القومية.

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