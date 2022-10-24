“مبروك طلع حامل”.. موجة سخرية من جسر جديد بمصر
اجتاحت موجة سخرية شبكات التواصل الاجتماعي من جسر جديد بمصر، قالوا بأنه “طلع حامل” ما أثار جدلا واسعا في البلاد.
وتداول نشطاء صورة “كوبري سميرة موسى” مع تعليقات هزلية، حركت حفيظة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ودفعته للرد.
مبروك الكوبري طلع حامل 🙈😂
ده زوحليقة مش كوبري 🤫🫣 https://t.co/qq66s1xj6y
— 🌻 ام ندى🌻💜 (@Noooody220) October 22, 2022
ودي آخرة اللي يسيب الكباري لوحدها في فترة الخطوبه اتفضلوا كوبري حامل 😂 pic.twitter.com/KAo7VqMIAs
— ✨🌺خالد 3🌺✨ (@khalid_rashid33) October 20, 2022
وتصدر وسم “الكوبري حامل” الترند عبر تويتر في مصر، وأثير حول الموضوع لغط كبير، حيث قال البعض إن الصورة “فوتوشوب” فيما قال آخرون إن زاوية التصوير هي التي أظهرت الجسر بهذا الشكل المثير للسخرية.
الترند الجديد هو كوبري تقاطع محور سميرة موسي ومحور المشير والمار أعلي المونوريل حيث تم تصوير الكوبري من زاوية تظهر وكأنه من الصعب صعوده مع عبارة الكوبرى(حامل)
الصورة من الزاوية الأخري تُظهر طول إمتداد المطلع مما يجعل الإحساس بالارتفاع (طبيعي) pic.twitter.com/PYATcGa3mb
— THEEGYPTIANIST 🇺🇦 (@ahmedabdelaziz1) October 20, 2022
واستعرض “مدبولي”، المنشورات الساخرة من المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة قائلا: “انتشرت صور سخرية على كوبري ما في التجمع الخامس.. الصور ليست حقيقية وعكس الواقع”.
وأضاف: “الصور انتشرت مع تعليق مبروك الكوبري حامل”، وحذر المواطنين من فكرة دس السم في العسل، من خلال نشر العديد من الصور غير الحقيقية للمشروعات القومية.