“مبروك عليك الإعدام”… والدة الأطفال المسمّمين تشمت بضرتها!

شمتت والدة الأطفال الذين سمّمتهم زوجة أبيهم بإحدى القرى المصرية بضرتها القاتلة، بعد أن تم إحالة أوراقها على المفتي، وعلقت بعد صدور الحكم، بالقول “مبروك عليك الإعدام”.

وقد أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق “هاجر. أ. ع” المتهمة بقتل الأطفال الستة وزوجها بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في الإعدام.

وقالت أم الاطفال في رسالتها للمتهمة: “مبروك عليك الإعدام، وحسبي الله ونعم الوكيل، دمرتني ودمرت حياتي وأخدت أولادي منى”.

أضافت الأم المكلومة في حسرة: “رغم حكم الإعدام إلا أن قلبي لم يهدأ إلى الآن فأنا أتذكر أولادي كل صباح، وهم يذهبون إلى المدرسة، وأقول شكرا للقضاء المصري العادل الذي قضى في حكمة وأراحنا وجعل قلوبنا تهدأ بعد أيام طويلة من البكاء”.

وكانت المحكمة عقدت جلستها الأولى بحضور المتهمة والتي كانت تحمل طفلها الصغير، واستمعت إلى طلبات الدفاع التي تضمنت مناقشة الطبيب الشرعي وعدد من الطلبات.

كما حضرت والدة الأطفال الستة، وطالبت بالقصاص من المتهمة، وقد جاء نص قرار المحكمة أنه بعد الاطلاع على مذكرة مقدمة من دفاع المتهمة “هاجر أ” وشهرتها “نعمه” محبوسه جديدة، بالطلبات وما تم إثباته بحضور جلسة اليوم.

وعليه، قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم الأول وكلفت النيابة العامة بتنفيذ جميع الطلبات الواردة بتلك المذكرة وما تم إثباته بمحضر الجلسة.

وصرحت للدفاع بالاستعلام من المركز القومي للبحوث لإعداد مذكرة عن مادة “كلورو فينيا بيد” ومدي تأثيرها على الانسان والحيوان والزروع على النحو الوارد بمذكرة الدفاع، ولحضور المحام الأصيل وللمرافعة من النيابة العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهمة لتلك الجلسة، بحسب ما نشره موقع ” اليوم السابع”.