مبعوثا خاصّا للرئيس تبون.. لعمامرة في زيارة رسمية إلى رواندا

يجري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة زيارة عمل إلى جمهورية رواندا، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للخارجية، فقد أجرى لعمامرة محادثات مع نظيره الرواندي فنسنت بيروتا. تبادل خلالها الوزيران “وجهات النظر حول الاستحقاقات المقبلة للبلدين”.

كما قام الوزير لعمامرة، رفقة سفير الجزائر لدى رواندا مرزاق بجاوي، بزيارة مقر السفارة الجزائرية الجديدة في كيغالي، التي افتتحت مؤخرًا.

وسيحظى لعمامرة باستقبال من قبل الرئيس بول كاغامي، لتسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

لعمامرة ينقل رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الأوغندي

وفي 17 جوان 2022، قام وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بزيارة عمل إلى جمهورية أوغندا حظي خلالها باستقبال من قبل الرئيس يوري موسيفيني في إقامته سلمه خلالها رسالة خطية من الرئيس تبون.

وجاء في بيان للوزارة “وبهذه المناسبة سلّم الوزير لعمامرة للرئيس الأوغندي رسالة خطية من أخيه الرئيس تبون تتعلق بعلاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين”.

وشكل اللقاء فرصة لإجراء تبادل معمق ومثمر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي، وكذا حول الأوضاع العامة السائدة في إفريقيا على ضوء التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات الأخيرة على الساحة الدولية.

في هذا الإطار، ثمنّ الجانبان نوعية العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، لاسيما في ظل التزامهما الثابت بالدفاع عن قضايا ومصالح القارة.

بدوره، حمل الرئيس موسيفيني الوزير لعمامرة نقل تهانيه الخاصة والخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومن خلاله إلى كل الشعب الجزائري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين (60) لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني، مؤكدا على أهمية القيم التي كرّستها هذه المحطة الهامة بالنسبة لإفريقيا والعالم أجمع.

من جهة أخرى، وبالنظر لما تمر به العلاقات الدولية من تأزّم، تم التأكيد مجددا على التزام البلدين بمبادئ عدم الانحياز وبالعمل الإفريقي المشترك لترقية علاقات متوازنة، سلمية وديمقراطية على الساحة العالمية، كما اتفق الطرفان على العمل سويًا وبالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء الأخرى لتفعيل دور حركة عدم الانحياز كقوة للمبادرة والعمل بهدف تجاوز التوتر الحالي في العلاقات الدولية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.