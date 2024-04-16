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مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقدّم استقالته

الشروق أونلاين
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مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقدّم استقالته
أرشيف
عبد الله باتيلي

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي يوم الثلاثاء، عن تقديم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعيّن باتيلي في منصبه منذ سبتمبر 2022. للعمل على إقناع الأطراف الليبية بالانخراط في عملية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية في البلاد.

وقبل أن يتولى عدّة وظائف في بعثات أممية مختلفة إلى مالي والغابون وإفريقيا الوسطى ومدغشقر. شغل باتيلي عدّة مناصب وزارية في السنغال.

حيث عمل وزير دولة مكلّفا بالشؤون الأفريقية (2012-2013)، ووزيرا للطاقة (2000-2001)، والبيئة (1993-1998).

كما انتخب عضوا في البرلمان السنغالي عام 1998، ثم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (2002-2006).

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