مبعوث الأمم المتحدة: مبادرة الجزائر لجمع دول جوار ليبيا خطوة مهمة لتسوية الأزمة

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش أن المبادرة الجزائرية للجمع بين دول جوار ليبيا مهمة وتأتي” في الوقت المناسب” مشددا على أنها “خطوة مهمة” في تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب كوبيش في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الأحد، عن رغبته في إجراء حوار عملي و صادق حول كيفية مساعدة ليبيا وأيضا كيف يمكن ان تساعد ليبيا نفسها و تساعد المنطقة على المضي قدما نحو الاستقرار و الازدهار و التعاون.

وحول الملف الليبي اعتبر يان كوبيش أن “الاسئلة والمخاوف مترابطة” داعيا الى “الاستفادة من مشاورات و تعاون ليبيا مع دول الجوار و المنظمات الدولية لإيجاد حل للازمة الليبية”.