مبلغ تسريح عمورة يفوق 37 مليون يورو

رئيس سانت جيلواز البلجيكي يتحدث عن الدولي الجزائري:

بات الجزائري، محمد الأمين عمورة، نجم سانت جيلواز البلجيكي، مرشحاً للرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي، بعد أن جلب تألقه كشافو العديد من الأندية الأوروبية، وسيكون من الصعب على إدارة ناديه الإبقاء عليه في الموسم المقبل، لاسيما إذا تابع عروضه القوية في مختلف المسابقات.

ونقل موقع “وال فوت” البلجيكي، تصريحات رئيس سانت جيلواز، أليكس موزيرو، بخصوص مستقبل اللاعب الجزائري مع النادي، والصفقة المرتقبة، بما أن النادي يخطط للحصول على عائدات مالية كبيرة نظير بيع عقد عمورة في الميركاتو، مع ارتفاع أسهمه بشكل كبير، وقال موزيرو مازحاً: “إذا كانت صفقة تياغو ستكون بالفعل 37 مليونًا، فكم تبلغ قيمة عمورة؟ تشعر العديد من الأندية بالغيرة من نجاح الأندية الأخرى، لكن هذا الانتقال رائع لكرة القدم البلجيكية بلا شك”.

ويعتزم نادي كلوب بروج البلجيكي بيع عقد لاعبه البرازيلي تياغو، ويطالب بالحصول على 37 مليون يورو، رغم أن أرقام عمورة أفضل بكثير، وهو ما جعل رئيس سانت جيلواز يعتبر أن اللاعب الجزائري يمكنه أن يحصل على عرض أكبر من هذا المبلغ، حيث يُثير مستقبل اللاعب الجزائري، جدلاً في بلجيكا، باعتبار تزايد الأخبار عن اهتمام الأندية بخدماته، ولكن إدارة ناديه لم تكشف عن العروض الرسمية إلى حدّ الآن.

ويتردد أن أندية إنكليزية عديدة تتابع عمورة، الذي سرق الأضواء في الدوري البلجيكي، وفرض نفسه نجماً بفضل الأهداف الكثيرة التي سجلها. ورغم خيبة المشاركة في كأس أمم أفريقيا مع “الخضر”، فإن عمورة عاد بقوة وتابع عروضه المميزة التي تفتح أمامه أفقاً جديدة، بعد أن سبق له أن خاض تجربة في سويسرا.