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رياضة

مبولحي: المهم بالنسبة لنا تشريف الجزائر

سليم.ع
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مبولحي: المهم بالنسبة لنا تشريف الجزائر
ح.م

قال قائد المنتخب الوطني الحارس رايس وهاب مبولحي، أنه لا يهم من هو القائد في التشكيلة، والمهم هو تمثيل الجزائر أحسن تمثيل في بطولة كأس العرب.

وأضاف مبولحي: ” نقطة قوتنا دائما هي بذل كل المجهودات من أجل تشريف الراية الوطنية، وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل”.

وأكد حارس “الخضر” على ضرورة الفوز باللقاء الأول أمام السودان، وقال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة : ” لدينا مجموعة جيدة، وأولا سنسعى للخروج بالنقاط الثلاث من المباراة الأولى أمام السودان، ونأمل بعد ذلك أن تكون الأمور جيدة و في صالحنا”.

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