مبولحي: “بذلنا أقصى مجهوداتنا والمهم فرّحنا الشعب الجزائري”

قال قائد المنتخب الوطني الحارس رايس وهاب مبولحي، أن مباراة المغرب كانت صعبة ومعقدة، غير أن عزيمة اللاعبين حسمت التأهل لصالح الجزائر.

وأضاف مبولحي في ندوة صحفية بعد مواجهة ربع النهائي أمام المغرب: “لم أشك في قدرة المنتخب على تحقيق التأهل، وأفتخر بزملائي الذين لم يتوانوا في تقديم أقصى ما لديهم من أجل التأهل”.

وأكد رجل مباراة الجزائر والمغرب، أن الجميع في المنتخب بذلوا كل المجهودات من أجل تشريف الجزائر، وأضاف: “الحمد لله فرحنا الشعب وهذا هو الأهم”.

وعن مباراة نصف النهائي أمام منتخب البلد المنظم قطر، قال مبولحي: “مباراة قطر ستكون مواجهة كبيرة، وسنلعب كأننا نواجه أي منتخب، وبرغبة الفوز، قطر ستكون عقبة في طريقنا إلى النهائي وسنعمل على تحقيق التأهل”.