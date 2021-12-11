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رياضة

مبولحي رجل مباراة الجزائر والمغرب

علي بهلولي
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مبولحي رجل مباراة الجزائر والمغرب

نال حارس المرمى الجزائري وهاب رايس مبولحي سهرة السبت، جائزة أحسن لاعب في مباراة المنتخب الوطني المحلّي ومُنافسه المغربي.

ومعلوم أن “الفيفا” هي مَن تُشرف على تنظيم منافسة كأس العرب نسخة قطر 2021، وتمنح الجائزة.

وقدّم مبولحي أداءً طيّبا في مباراة ربع النهائي المُشار إليها، وتصدّى لِركلة جزاء نفّذها المهاجم المغربي كريم البركاوي.

وبِخصوص الهدفَين اللّذين سُجّلا ضد مبولحي، فيتحمّل مسؤوليتَيهما وإلى حدّ كبير، لاعبو الخط الخلفي للمنتخب الوطني المحلّي، وعلى مجيد بوقرة تصحيح اختلالات الدّفاع قبيل مواجهة نصف النهائي أمام قطر.

والتحق وهاب رايس مبولحي بِزميلَيه: المهاجم بغداد بونجاح الذي حاز المكافأة ذاتها في مواجهة السودان، ومتوسط الميدان براهيمي أمام لبنان ومصر.

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