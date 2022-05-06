مبولحي وبلعمري يتعاطفان مع سليماني

أبدى حارس المرمى رايس وهاب مبولحي والمدافع جمال بلعمري، الجمعة، تعاطفهما مع زميلهما المهاجم إسلام سليماني.

وكان سليماني قد ردّ على مدربه في السبورتينغ روبين أموريم، بِأنه ما زال يصول ويجول في الميادين، ولن يترك فريقه البرتغالي. بعد أن طلب التقني من إدارة النادي تسريح قنّاص “محاربي الصّحراء”.

وردّ مبولحي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مساء الجمعة، بِإعادة نشر صورة لِسليماني، وكتب عليها “أبدا”، مرفوقة بِأيقونة ترمز إلى قوّة المهاجم الجزائري.

ولجأ بلعمري إلى الطريقة ذاتها، وكتب على الصورة: “الكلّ يعرف أنك لن تتوقّف”.