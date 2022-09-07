مبولحي وفيغولي يبحثان عن النجاة من البطالة الكروية

سيغيبان عن تربص "الخضر" المقبل

فشل بعض نجوم المنتخب الوطني الحاليين والسابقين في التوقيع لأندية جديدة خلال الميركاتو الصيفي، الذي أغلقت أبوابه في أوروبا وأغلب الدوريات العالمية، ما يضعهم في وضعية صعبة جدّا ومعقدة للبحث عن مخرج لهم خلال الأيام القليلة المقبلة، مستغلين الفرصة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لبعض اللاعبين خلال فترة التحويلات.

ويتعلق الأمر بكل من سفيان فيغولي، النجم السابق لنادي غالاتسراي التركي، ووهاب رايس مبولحي، النجم السابق لنادي الاتفاق السعودي، وهو الثنائي الذي كان أساسيا في حسابات الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال المباريات الماضية، ويعول اللاعبان على وضعيتهما كلاعبين حرين من أي التزام وبطالين للحصول على عقود جديدة، وهو نفس الشيء الذي ينطبق على كل من نجمي “الخضر” السابقين، فوزي غلام، ورياض بودبوز.

ويتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين المتواجدين في وضعية اللاعبين الأحرار (نهاية عقودهم أو فسخها بطريقة ودية)، والبطالين منذ فترة، في الحصول على فرصة الانتقال إلى ناد آخر خارج آجال فترة التحويلات الصيفية المحددة في وقت سابق، وهو ما يعد بمثابة طوق نجاة للرباعي فيغولي ومبولحي وغلام وبودبوز لإنقاذ موسمهم الكروي وتفادي البطالة الكروية.

ولا تتوقف خيارات الثنائي الأساسي (مبولحي وفيغولي) في حسابات المدير الفني لـ”محاربي الصحراء” عند هذا العامل للبحث عن أندية جديدة في الوقت بدل الضائع، بل هناك فرصة للانتقال إلى دوريات لا زالت فيها سوق التحويلات الصيفية مفتوحة، على غرار الدوري التركي، بالإضافة إلى بعض الدوريات الخليجية، وكان فيغولي تواجد على رادار العديد من الأندية التركية والخليجية، لكن مصادر متطابقة أكدت بأن كل هذه المفاوضات باءت بالفشل بسبب إصرار النجم الجزائري في الحصول على راتب سنوي كبير، على غرار ما كان يحصل عليه في نادي غالاتسراي، والمقدر بـ3.8 مليون يورو، علما أن هذه النقطة كانت عاملا محوريا في فشل مفاوضات تمديد عقده مع النادي الأصفر والأحمر، كما تسببت له في العديد من المشاكل خلال آخر موسمين له مع الفريق، كما حرمته من التوصل إلى اتفاق مع النادي الأهلي المصري مؤخرا، وفق ما أكدته مصادر إعلامية مصرية أيضا.

من جهته، فشل مبولحي في الحصول على عقد جديد بسبب قلة الاتصالات، فالحارس مبولحي الذي أنهى عقده مع الاتفاق السعودي لم تصله عروض جدّية لحد الآن، وهو مطالب بالبحث عن وجهة جديدة مستغلا وجوده في وضعية لاعب بطال، علما أن حارس “الخضر” التاريخي سبق له وأن مرّ بمثل هذه الوضعيات وبقي لفترة دون ناد، لكن ذلك لم يمنعه في عديد المرات بالدخول في حسابات المنتخب الوطني، وتنطبق معطيات وضعية مبولحي على الثنائي فوزي غلام ورياض بودبوز، فبعد انقضاء مدة عقديهما مع ناديي نابولي وسانت إيتيان على التوالي، لم ينجح اللاعبان في الخروج من ورطتهما بسبب قلة العروض، وعلى وجه التحديد بالنسبة لغلام الذي تلازمه مشكلة إصاباته المتكررة.

يجدر الذكر أن الناخب الوطني، جمال بلماضي، لن يوجه الدعوة للثنائي سفيان فيغولي ووهاب رايس مبولحي للتواجد في تربص شهر سبتمبر الجاري، والذي سيعرف إجراء “الخضر” لمواجهتين وديتين أمام غينيا ونيجيريا على التوالي بملعب ميلود هدفي الأولمبي بوهران.