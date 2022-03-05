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رياضة

مبولحي يتألق ويحقق مع الاتفاق الفوز الغائب منذ 8 جولات

سليم.ع
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مبولحي يتألق ويحقق مع الاتفاق الفوز الغائب منذ 8 جولات

تألق حارس مرمى “الخضر” رايس وهاب مبولحي مع ناديه الاتفاق السعودي في مواجهة الأهلي، وساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز الغائب عن الفريق منذ 8 جولات..
وأدى مبولحي مباراة كبيرة، حيث تصدى لكل محاولات المنافس ببراعة، ليتم اختياره رجل اللقاء.
واستعاد مبولحي رفقة نادي الاتفاق نغمة الانتصار، بعد 8 جولات كاملة من دون فوز، حيث حقق النادي 4 هزائم ومثلها من التعادلات.
وعقب الفوز على الأهلي بهدف دون رد، يحتل الاتفاق المركز الـ13 بـ23 نقطة.
وأعلنت إدارة نادي الاتفاق عن التعاقد رسميا مع المدرب باتريس كارتيرون، ليكون على رأس العارضة الفنية للفريق.

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