مبولحي يطلب أكثر من مليون دولار سنويا 

للتوقيع في الخليج السعودي

أكدت تقارير إعلامية سعودية أن حارس مرمى المنتخب الجزائري رايس وهاب مبولحي، قريب جدا من التوقيع نادي الخليج السعودي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الاتفاق، في نهاية الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة “الرياضية” السعودية نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن إدارة نادي الخليج فتحت باب المفاوضات مع مبولحي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي انطلقت في 28 جوان الماضي.

ويتطلع الخليج للاستفادة من خبرات مبولحي بعد صعوده مؤخرا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسب ذات المصدر، فإن نادي الخليج، برئاسة المهندس علاء الهمل، قدم عرضا لمبولحي، 36 عاما، يحصل بموجبه على مليون دولار في الموسم الواحد، لكن الحارس الجزائري طالب بزيادة المبلغ، ما أخر حسم الصفقة الثانية للنادي، بعد التعاقد في وقت سابق مع الجزائري الآخر جمال بلعمري.