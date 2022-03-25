مبولحي يعادل رقم بلومي التاريخي في عدد المشاركات مع “الخضر”

يستمر أساسيا في منصبه منذ 12 عاما كاملا

دخل حارس المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي (35 عامًا)، التاريخ بوصفه اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في المباريات الرسمية، عندما خاض، الجمعة، ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 أمام الكاميرون على ملعب جابوما، في حين ستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وبمشاركته في مباراة الكاميرون عادل مبولحي رقم الأسطورة لخضر بلومي في أكثر المشاركات الرسمية مع المنتخب الجزائري عبر تاريخه بواقع 72 مباراة، وفي حال مشاركته في الإياب سينفرد مبولحي بالرقم القياسي بـ73 مباراة، ولا يزال بلومي (63 عامًا) الذي لعب للمنتخب الجزائري 11 موسمًا متتاليًا بين عامي 1978 و1989، يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات إجمالًا بواقع 100 مباراة، موزعة بين 72 مباراة رسمية و18 مباراة ودية، مقابل 87 مباراة للحارس مبولحي.

إلى ذلك، يتفرّد مبولحي، حارس الاتفاق السعودي حاليًا، إلى جانب زميليه العربي هلال سوداني وياسين براهيمي، بالمشاركة في 3 بطولات دولية مختلفة في تاريخ “الخضر”، وهي كأس العالم وكأس أمم إفريقيا وكأس العرب، وشارك مبولحي في مونديالي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، إضافة إلى 5 نسخ متتالية من كأس أمم إفريقيا أعوام 2013 و2015 و2017 و2019 و2021، وأخيرًا دافع مبولحي عن ألوان “الخضر” في مسابقة كأس العرب في قطر 2021.

وكان مبولحي لعب أول مباراة رسمية مع المنتخب الجزائري أمام إنجلترا في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2010 التي انتهت بالتعادل 0-0، وكان احتياطيًا في المباراة الافتتاحية أمام سلوفينيا لصالح زميله فوزي شاوشي، وخسرتها الجزائر 0-1، فضّل المدرب السابق لـ”الخضر”، رابح سعدان، الاعتماد على الحارس الشاب، أنذاك، مبولحي عوضًا عن شاوشي والحارس الأسطوري الوناس قواوي، ومنذ ذلك الحين يحرس مبولحي عرين “الخضر” بصفة أساسية طوال 12 عامًا متتاليًا.