مبولحي يعاني في الدوري السعودي

يعد الحارس الأكثر تلقيا للأهداف هذا الموسم

يعتبر الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، الحارس الأكثر تلقيا للأهداف، في الدوري السعودي، مع ناديه الاتفاق، خلال الموسم الكروي 2021/2022. وهذا، بواقع 32 هدفا كاملا، في 18 مباراة، خاضها، إلى حد الآن.

يعاني الحارس الأول للمنتخب الجزائري، رايس مبولحي، هذا الموسم، في الدوري السعودي، حيث خاض 18 مواجهة مع ناديه الاتفاق هذا الموسم، من أصل 21 مباراة لعبت إلى حد الآن، تلقى خلالها 32 هدفا كاملا، كأكثر حارس تلقيا للأهداف في البطولة السعودية، في وقت لم يتمكن فيه من الحفاظ على شباكه نظيفة، إلا في أربع مناسبات فقط.

وتراجع أداء مبولحي بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، مع نادي الاتفاق السعودي، نتيجة للمستوى الهزيل الذي ظهر به ناديه هذا الموسم في الدوري السعودي، إذ يحتل المركز ما قبل الأخير في الترتيب العام، برصيد 20 نقطة فقط.

وتلقى نادي الاتفاق والحارس مبولحي هزيمة ثقيلة في الجولة الماضية من البطولة السعودية، أمام نادي الفتح، بنتيجة (4/0)، كان للجزائري الآخر، سفيان بن دبكة، متوسط ميدان نادي الفتح نصيب في ذلك، حيث كان صاحب الهدف الثالث في مرمى مواطنه في الدقيقة الـ37 من المباراة.

وسيكون مبولحي بعد ثلاثة أسابيع من الآن، على موعد مع خوض مباراة في غاية الأهمية مع المنتخب الوطني، حيث يلاقي منتخب الكاميرون في الدور التصفوي الأخير المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ذهابا بملعب جابوما الواقع بمدينة دوالا الكاميرونية، يوم 25 مارس الجاري، وإيابا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا، يوم 29 من ذات الشهر.

ورغم أن مبولحي عودنا على أن أداءه مع المنتخب الوطني يختلف تماما على ما يقدمه مع ناديه مهما كان اسمه، حيث كان في عهد المدرب الأسبق البوسني وحيد خاليلوزيتش، يشارك بانتظام مع “الخضر” ويقدم أداء جيدا، رغم تواجده دون فريق، إلا أن ما يعانيه حاليا مع نادي الاتفاق، بات يقلق كثيرا الطاقم الفني لـ”الخضر”، في ظل أيضا غياب بديل في المستوى للحارس رايس.

وفضلا عن مبولحي، فإن الحارس الثاني للمنتخب الوطني، ألكسندر أوكيدجة، المحترف بنادي متز الفرنسي، هو الآخر يعاني في الاحتياط، إذ لم يشارك إلا في مناسبة واحدة مع فريقه الفرنسي، منذ عودته من كأس إفريقيا بالكاميرون مع المنتخب الوطني.

وتعتبر مواجهة الكاميرون حياة أو موتا، بالنسبة إلى العديد من اللاعبين الحاليين، وآخر فرصة بالنسبة إليهم من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم، نظرا إلى سنهم المتقدمة، على غرار المهاجم بغداد بونجاح والمدافعين عيسى ماندي وجمال الدين بلعمري وآخرين، وحتى اللاعبين الذين كانت لهم فرصة المشاركة مع “الخضر” في “مونديال” البرازيل عام 2014، في مقدمتهم مبولحي وسليماني ومحرز وفغولي.