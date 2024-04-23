-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مبولحي يعود إلى تدريبات شباب بلوزداد

عمر سلامي
  • 145
  • 0
مبولحي يعود إلى تدريبات شباب بلوزداد
ح.م
الحارس مبولحي

شهدت الحصة التدريبية التي أجراها فريق شباب بلوزداد أمسية الاثنين، عودة الحارس رايس وهاب مبولحي.

وعاد الحارس مبولحي إلى أجواء التدريبات مع ناديه، بعد غياب طويل، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى أحد أصابع يده اليسرى.

وكان مبولحي قد تعرض لها خلال تربص طوغو، قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

واعتمد الطاقم الفني لـ”الشباب” خلال فترة غياب مبولحي على الحارسين معاشو وقندوز.

وخضع الحارس إلى العلاج وفترة التأهيل في الخارج، قبل أن يعود إلى الجزائر، ويشرع في التحضير مع زملائه لنصف نهائي كأس الجزائر.

ويواصل شباب بلوزداد تحضيراته لمباراة نصف النهائي التي يواجه فيها اتحاد العاصمة، سهرة الأربعاء، بداية من الساعة التاسعة بملعب نيلسون مانديلا.

مقالات ذات صلة
شافي يعلّق بعد الهزيمة في الكلاسيكو

شافي يعلّق بعد الهزيمة في الكلاسيكو

زرقان بين برايتون ومرسيليا

زرقان بين برايتون ومرسيليا

بالفيديو.. السويدي دوبلانتيس يعزز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة

بالفيديو.. السويدي دوبلانتيس يعزز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة

رئيس الليغا يرد على انتقادات جماهير برشلونة

رئيس الليغا يرد على انتقادات جماهير برشلونة

الفوز بنتيجة عريضة أفضل سيناريو لاتحاد العاصمة

الفوز بنتيجة عريضة أفضل سيناريو لاتحاد العاصمة

إنتر ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في تاريخه (فيديو)

إنتر ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في تاريخه (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد