مبولحي يعود إلى تدريبات شباب بلوزداد

شهدت الحصة التدريبية التي أجراها فريق شباب بلوزداد أمسية الاثنين، عودة الحارس رايس وهاب مبولحي.

وعاد الحارس مبولحي إلى أجواء التدريبات مع ناديه، بعد غياب طويل، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى أحد أصابع يده اليسرى.

وكان مبولحي قد تعرض لها خلال تربص طوغو، قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

واعتمد الطاقم الفني لـ”الشباب” خلال فترة غياب مبولحي على الحارسين معاشو وقندوز.

وخضع الحارس إلى العلاج وفترة التأهيل في الخارج، قبل أن يعود إلى الجزائر، ويشرع في التحضير مع زملائه لنصف نهائي كأس الجزائر.

ويواصل شباب بلوزداد تحضيراته لمباراة نصف النهائي التي يواجه فيها اتحاد العاصمة، سهرة الأربعاء، بداية من الساعة التاسعة بملعب نيلسون مانديلا.