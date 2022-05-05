مبولحي يعود بعد غياب دام أكثر من شهر

خاض حارس المرمى الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي مساء الخميس، أوّل مباراة رسمية له مع فريق الاتفاق السعودي، بعد غياب دام أكثر من شهر.

وكانت مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام الضيف الكاميروني سهرة الـ 29 من مارس الماضي، آخر لقاء لِمبولحي.

وفاز فريق الاتفاق بِرباعية نظيفة خارج القواعد على نادي التعاون، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة السعودية.

ولعب مبولحي كامل أطوار هذه المواجهة، بينما اسْتُبدل زميله المدافع الدولي السابق أيوب عبدلاوي في الدقيقة الـ 89.

ولا علاقة للغياب بِمشكل الإصابة أو أمر آخر، وإنّما بِسبب توقّف البطولة السعودية مُؤقّتا، في قرار اتّخذه اتحاد الكرة المحلّي سابقا.

وبات فريق الاتفاق بعد هذا الانتصار، يجمع 27 نقطة في المركز الـ 13. ويشغل نادي التعاون الرّتبة الـ 14 بِرصيد 26 نقطة.