مبولحي يقترب من الخليج السعودي

للمشاركة في دوري كأس الأمير للمحترفين

كشفت تقارير إعلامية سعودية أنّ الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي قد اقترب من الالتحاق بصفوف نادي الخليج السعودي الصاعد حديثا للقسم الممتاز للمحترفين لكرة القدم. وكان نادي الاتفاق قد أعلن الخميس الماضي، عن رحيل رايس مبولحي بعد فترة أربع سنوات قضاها مع الفريق السعودي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى إن رايس مبولحي سوف ينتقل إلى فريق الخليج الصاعد حديثا للمشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان مبولحي قد انضم إلى الاتفاق في عام 2018، قادما من صفوف رين الفرنسي في صفقة انتقال حر، ومنذ انضمامه إلى الفريق خاض 110 مباريات تلقى خلالها 159 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 28 مناسبة وخاض مبولحي العديد من التجارب الاحترافية بدأها في صفوف الفريق الرديف لنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، ولعب لأندية بلغاريّة وأمريكية وتركية وفرنسية قبل أن يحط رحاله في الاتفاق الذي لعب له ثلاثة مواسم. وفي آخر موسم له مع الفريق السعودي، أسهم مبولحي مساهمة فعالة في بقاء الاتفاق ضمن أندية البطولة السعودي، حيث تفادى الفريق الهبوط إلى الدرجة الأولى، لفوزه في الجولة الأخيرة من المسابقة على الفيحاء بنتيجة 1-0 مقابل تعادل منافسه الأهلي 0-0 مع الشباب.