مبيعات الجزائر تضع “ستيلانتيس” للسيارات النفعية في ريادة المنطقة

حازت على 26 بالمائة من سوق الشرق الأوسط وإفريقيا

استحوذت علامة “ستيلانتيس برو وان” للمركبات النفعية (التجارية)، على الحصة الأكبر من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة بلغت 26 بالمئة، مدفوعة بالأداء القوي لعلامة “فيات” التجارية في الجزائر، والتي سوّقت 28 ألف سيارة “دوبلو” خلال 12 شهرا.

وأفاد بيان لـ”ستيلانتيس” للسيارات، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن مبيعات “ستيلانتيس برو وان” للمركبات التجارية حققت أداء قويا في الربع الأول من العام الحالي، حيث وصلت نسبة مبيعاتها إلى ثلث الإيرادات الصافية التي أعلنت عنها “ستيلانتيس”، مما يؤكد على مكانتها الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا للربع الثاني على التوالي.

واستحوذت “ستيلانتيس برو وان” على أكبر حصة من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثاني على التوالي، حسب الوثيقة ذاتها، مشيرة إلى أنها حازت على أكبر حصة في سوق المركبات التجارية الخفيفة بنسبة بلغت 26 بالمائة، بزيادة قدرها 7.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2023، بفضل الأداء القوي لعلامة “فيات” التجارية في الجزائر.

كما استحوذت الشركة على النسبة الأكبر من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية خلال هذا الربع، بحصة سوقية بلغت 34 بالمائة بفضل مبيعات علامة “بيجو” التجارية في المنطقة.

وكما هو معلوم، فإن السيارة الأكثر مبيعا في الجزائر خلال 12 شهرا من نشاط “فيات” بالجزائر كانت مركبة “دوبلو” التجارية، بنحو 28 ألف وحدة تم تسويقها، فضلا عن طرازين آخرين هما “سكودو” و”دوكاتو”، بينما جاءت سيارة “فيات تيبو” (سيدان) السياحية بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر في الصف الثاني من حيث حجم المبيعات بـ25 ألف وحدة مسوّقة.