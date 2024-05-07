-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مجلس الوزراء يوافق على مشاريع القوانين الأساسية لأسلاك قطاع الصحة
اقتصاد
حازت على 26 بالمائة من سوق الشرق الأوسط وإفريقيا

مبيعات الجزائر تضع “ستيلانتيس” للسيارات النفعية في ريادة المنطقة

حسان حويشة
  • 284
  • 0
مبيعات الجزائر تضع “ستيلانتيس” للسيارات النفعية في ريادة المنطقة

استحوذت علامة “ستيلانتيس برو وان” للمركبات النفعية (التجارية)، على الحصة الأكبر من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة بلغت 26 بالمئة، مدفوعة بالأداء القوي لعلامة “فيات” التجارية في الجزائر، والتي سوّقت 28 ألف سيارة “دوبلو” خلال 12 شهرا.
وأفاد بيان لـ”ستيلانتيس” للسيارات، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن مبيعات “ستيلانتيس برو وان” للمركبات التجارية حققت أداء قويا في الربع الأول من العام الحالي، حيث وصلت نسبة مبيعاتها إلى ثلث الإيرادات الصافية التي أعلنت عنها “ستيلانتيس”، مما يؤكد على مكانتها الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا للربع الثاني على التوالي.
واستحوذت “ستيلانتيس برو وان” على أكبر حصة من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثاني على التوالي، حسب الوثيقة ذاتها، مشيرة إلى أنها حازت على أكبر حصة في سوق المركبات التجارية الخفيفة بنسبة بلغت 26 بالمائة، بزيادة قدرها 7.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2023، بفضل الأداء القوي لعلامة “فيات” التجارية في الجزائر.
كما استحوذت الشركة على النسبة الأكبر من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية خلال هذا الربع، بحصة سوقية بلغت 34 بالمائة بفضل مبيعات علامة “بيجو” التجارية في المنطقة.
وكما هو معلوم، فإن السيارة الأكثر مبيعا في الجزائر خلال 12 شهرا من نشاط “فيات” بالجزائر كانت مركبة “دوبلو” التجارية، بنحو 28 ألف وحدة تم تسويقها، فضلا عن طرازين آخرين هما “سكودو” و”دوكاتو”، بينما جاءت سيارة “فيات تيبو” (سيدان) السياحية بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر في الصف الثاني من حيث حجم المبيعات بـ25 ألف وحدة مسوّقة.

مقالات ذات صلة
جيلي الصينية تستورد 1800 سيارة جديدة عبر ميناء ”جن جن” ‏

جيلي الصينية تستورد 1800 سيارة جديدة عبر ميناء ”جن جن” ‏

خارطة الموارد المنجمية ستكون جاهزة نهاية 2024

خارطة الموارد المنجمية ستكون جاهزة نهاية 2024

حضور ملفت للشركات الجزائرية في موريتانيا

حضور ملفت للشركات الجزائرية في موريتانيا

الإصلاحات الاقتصادية للرئيس تبون بدأت تؤتي ثمارها

الإصلاحات الاقتصادية للرئيس تبون بدأت تؤتي ثمارها

وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في الجزائر

وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في الجزائر

إقبال واسع على المنتجات الجزائرية في معرض نواكشوط

إقبال واسع على المنتجات الجزائرية في معرض نواكشوط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد