متأثر لما يحدث.. وأساند كل الجزائريين

هوبير فيلود المدرب السابق لعديد الأندية الجزائرية يؤكد:

قال هوبير فيلود المدرب السابق لعديد الاندية الجزائرية أنه جد متأثر لما يحدث في الجزائر وخاصة في منطقة القبائل من حرائق التهمت مساحات شاسعة،وأكد مساندته لمنطقة القبائل باعتباره كان مدربا سابقا لفريق شبيبة القبائل.

وعبر التقني الفرنسي عبر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن مساندته الكاملة للجزائر وخاصة منطقة القبائل التي تصارع نيران الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة منها وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، وتمنى لها الأمان مؤكدا أنه يفكر يوميا فيما يحدث في الجزائرمقدما تعازيه لكل أسر ضحايا هذه الحرائق متمنيا عودة الأمور إلى نصابها،في أقرب وقت ممكن.

ويشغل هوبير فيلود حاليا منصب مدير فني للمنتخب السوداني الأول لكرة القدم حيث عقد أمس ندوة صحفية مقال فيها، أن كتيبة “صقور الجديان” تحتاج لمعجزة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، واعتبر فيلود الذي أشرف على العديد من الأندية الجزائرية على غرار شبيبة القبائل،وفاق سطيف واتحاد العاصمة، أن تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخ السودان يحتاج إلى المعجزة والإستراتيجية المناسبة، التي تتسم بالواقعية والعقلانية والتعامل مع كل مباراة على حدة، وفقاً للظروف المتاحة واحترام المنافسين والإيمان بالقدرة على الوصول.وسيواجه فيلود خلال الكأس العربية نهاية العام الجاري بقطر المنتخب الجزائري الذي يتواجد معه في المجموعة الرابعة رفقة مصر والسودان إلى جانب جيبوتي أو لبنان.