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متابعات قضائية ضد مستوردي مادة الموز

الشروق أونلاين
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متابعات قضائية ضد مستوردي مادة الموز

 قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات، سحب وثيقة التوطين البنكي من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز، مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة.

وحسب بيان الوزارة الوصية، فان هذا القرار “جاء على خلفية تحقيقات ميدانية قام بها أعوان الرقابة وقمع الغش، لمراقبة وهيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة”، حيث أسفرت هذه العملية عن اكتشاف خروقات لهاذين المستوردين من خلال “عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 07 أفريل 2024، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار”.

وأكدت الوزارة مواصلتها عملية المراقبة الصارمة ضد المخالفين و “استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين”، داعية في الوقت ذاته، “جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة الإلتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع”.

للإشارة، فقد سجلت أسعار الموز، خلال الفترة الأخيرة مستويات قياسية، حيث تجاوزت سعر 450 دج للكيلوغرام الواحد.

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