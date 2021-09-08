متابعة الدخول المدرسي رقميا لمواجهة خطر كورونا

تجنيد المفتشين للقيام بالمهمة بدءا من 9 سبتمبر

طلبت وزارة التربية الوطنية من منسقي هيئات التفتيش بالولايات الشروع في تحيين الحسابات الإلكترونية لمفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي، على الأرضية الرقمية، للشروع ابتداء من 9 سبتمبر الجاري في المتابعة الميدانية للدخول المدرسي المقبل رقميا، لمواجهة كافة المشاكل التي ستطرح وكذا لمجابهة أزمة الوباء في الوسط المدرسي.

وجهت الوزارة الوصية، من خلال المفتشية العامة للتربية الوطنية، في المراسلة رقم 474 المؤرخة في 30 أوت المنصرم، تعليمات لمنسقي هيئات التفتيش بالولايات، تحثهم من خلالها على ضرورة التأكد من فتح حسابات إلكترونية لكل المفتشين العاملين بالولاية، مع غلق عن “طريق الحذف” حسابات المفتشين الذين غادروا الولاية أو القطاع، بالإضافة إلى فتح حسابات إلكترونية للمفتشين الجدد بالولاية، وذلك في إطار رقمنة أعمال ونشاطات المعنيين عبر النظام المعلوماتي للوصاية.

وأكدت بأن عملية فتح الحسابات تتم حسب الخطوات والتعليمات الواردة في المرجع رقم 155 المؤرخ بتاريخ 26 أوت 2020.

وأضافت المفتشية العامة في نفس التعليمة بأن منسق هيئة التفتيش بالولاية هو من يتولى توزيع المؤسسات التربوية محل المتابعة على المفتشين العاملين بالولاية، على أن تنطلق عملية المتابعة الميدانية للدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2021/2022، ابتداء من 9 سبتمبر الجاري، ليتم إرسال “الومضات”، أي “ملخصات عن الدخول”، على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية على ثلاث دفعات متتالية، حيث تتم الومضة الأولى ابتداء من تاريخ 12 سبتمبر، على أن يتم إرسال الومضة الثانية بدءا من تاريخ 16 سبتمبر الجاري، ليتم إرسال الومضة الثالثة ابتداء من 21 من نفس الشهر.

وفي نفس السياق، طلبت المفتشية العامة للتربية الوطنية من المفتشين موافاتها بالوضعيات العالقة التي تتطلب تدخل الوصاية، فيما جددت دعوتهم لمواصلة عقد الأيام الدراسية واللقاءات الجوارية مع مديري المؤسسات التربوية، إلى غاية 21 سبتمبر الجاري، وهو موعد الدخول المدرسي، لمتابعة إنجاز وتنفيذ التنظيم التربوي للمؤسسة، ولشرح مخططات التمدرس الاستثنائية المعدلة مؤخرا، قصد تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، لتجنب الاحتجاجات، خاصة عقب الرفع في مدة الحصة الدراسية الواحدة إلى ساعة بدل 45 دقيقة.