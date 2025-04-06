متابعة دقيقة لمراحل إنجاز فيلم “الأمير عبد القادر”

بإشراف مجموعة من الخبراء والمؤرخين المختصين

أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بلّلو، على زيارة عمل ميدانية إلى مقر مؤسسة “الجزائري”، المتخصصة في إنتاج وتوزيع واستغلال فيلم “الأمير عبد القادر”، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشاريع القطاع الثقافية الكبرى.

وخلال الزيارة، ترأس الوزير يوم أمس السبت اجتماع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة مدى التزام سيناريو الفيلم بالوقائع التاريخية، والتي تضم مجموعة من الخبراء والمؤرخين المختصين.

وشهد الاجتماع حضور المكلف بتسيير مؤسسة “الجزائري”، ورئيس مجلس إدارتها، إلى جانب المكلف بتسيير المركز الجزائري لتطوير السينما، حيث تم الوقوف على آخر مستجدات المشروع السينمائي من مختلف جوانبه الفنية والإنتاجية.

وشدّد الوزير بالمناسبة على ضرورة الالتزام الصارم بالرزنامة الزمنية للمشروع، مؤكّدًا أن هذا العمل السينمائي يجب أن يعكس تطلعات الشعب الجزائري، وأن يجسّد رؤية القيادة العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ودعا الوزير إلى ضرورة أن يكون الفيلم وفق أعلى المعايير الفنية والإخراجية العالمية، بما يليق بمكانة الأمير عبد القادر كرمز وطني وتاريخي.

وأوضح الوزير أن هذه الجلسات الدورية تندرج ضمن خطة الوزارة لضمان المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إنجاز الفيلم، بهدف احترام الآجال المحددة وضمان جودة إنتاج تليق بقامة الأمير عبد القادر ومكانته في الذاكرة الوطنية.