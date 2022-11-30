متابعة عناوين المذكرات القابلة للتحويل لمؤسسة ناشئة

الوزارة تطلب قائمتها قبل 15 ديسمبر المقبل

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مديري الجامعات موافاتها بقائمة موضوعات مذكرات التخرج القابلة للتجسيد في شكل مؤسسة ناشئة، بعنوان السنة الجامعية 2022/2023.

وفي مراسلة موجهة لرؤساء الندوات الجهوية بتاريخ 28 نوفمبر -تحوز الشروق نسخة منها- دعت الوزارة إلى “متابعة مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة”، وطلبت في السياق موافاتها بقائمة موضوعات مذكرات التخرج القابلة للتجسيد في شكل مؤسسة ناشئة، بعنوان السنة الجامعية 2022-2023.

وذكرت ذات المراسلة بأن مؤشر القياس المعتمد في هذه العملية بعنوان السنة الجامعية الجارية هو إعداد 80% من مذكرات تخرج الطلبة في شكل مذكرات قابلة للتحويل إلى مؤسسة ناشئة، لاسيما في ميادين العلوم والتكنولوجيا (ST). وعلوم المادة (SM). وعلوم الطبيعة والحياة (SN) والرياضيات والإعلام الآلي (MI).

ودعت الوزارة إلى إعداد القائمة المطلوبة حسب كل مؤسسة وطور وميدان تكوين وإيداعها، قبل 15 ديسمبر 2022 عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

يذكر أن الوزارة الوصية قد حددت أربعة شروط لإنشاء “مؤسسة ناشئة”، وهي أن يكون الطالب مبتكرا ومبدعا في تخصصه، إلى جانب أن يكون محللا لديه ثقافة التحليل (النقد) وكذا لديه القدرة على التواصل، بالإضافة إلى إتقانه أكثر من لغة، على أن يسعى القطاع لتقديم تكوين نوعي للطلبة ومنح المتخرج جواز سفر يمكنه من الانخراط والمشاركة في التنمية المحلية.