متجاوزًا الـ 3900 دولار للأوقية.. الذهب يسجل مستوى قياسي جديد

سجّل سعر الذهب اليوم الإثنين ارتفاعًا تاريخيًا، متجاوزًا حاجز 3900 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي بالولايات المتحدة واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وحسب بيانات أسعار الذهب، بحلول الساعة 10:00 بتوقيت الجزائر، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.43% إلى 3942.57 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3919.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 3926.80 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة أزمة إغلاق حكومي جزئي، وسط تصريحات لمسؤول في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تبدأ تسريحًا جماعيًا للموظفين الاتحاديين إذا فشلت المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس.

ويزداد الطلب على الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، في فترات التوترات الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة، إذ ارتفع المعدن النفيس بنسبة 49% منذ بداية عام 2025، بعد مكاسب بلغت 27% في 2024، بدعم من عمليات الشراء المكثفة للبنوك المركزية، وزيادة الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، إضافة إلى تراجع الدولار وارتفاع مخاطر التوترات التجارية والجيوسياسية.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فاستقر الفضة عند 47.98 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1613.15 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1263 دولارًا للأوقية.