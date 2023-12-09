متحدثا بالعربية.. المندوب الروسي بمجلس الأمن ينتقد أمريكا (فيديو)

ألقى دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، كلمته باللغة العربية، في الجلسة التي ناقشت مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وفي سابقة بمجلس الأمن الدولي، تحدث المندوب الروسي بلغته أولا، ثم تحدث باللغة العربية قائلا: “والآن ألتفت إلى إخواني العرب بلغتهم.. تدعو روسيا إلى وقف حلقة العنف، إثر التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الذي نشهده منذ 7 أكتوبر”.

نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي يلقي خطابا باللغة العربية في مجلس الأمن، مؤكدا على موقف روسيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية#مجلس_الأمن #روسيا #فلسطين pic.twitter.com/DaODFd2NQk — RT Online (@RTonline_ar) December 8, 2023

وأضاف: “نضم صوتنا إلى العديد من النداءات لوقف إطلاق النار المستدام والعودة إلى حل الأسباب الجذرية لهذا النزاع وإبعاد الكارثة الإنسانية عن قطاع غزة”.

وتابع: “تستنكر روسيا بالقطع أي عمل يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، كما لا نقبل بأي مخططات للتهجير القسري لسكان غزة إلى الجنوب وهو عبارة عن نكبة جديدة بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني”.

وأردف: “تدعم بلدي كل المبادرات البناءة لمجلس الأمن الرامية إلى فتح الطريق أمام التسوية الجدية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على خلفية محاولات أحد أعضاء المجلس لإبطاء وإفشال هذه الجهود المشتركة”.

ويشير الدبلوماسي الروسي هنا إلى الولايات المتحدة التي استخدمت في النهاية حق النقض ” الفيتو” لإجهاض القرار.

وأضاف بوليانسكي: “تستعد روسيا لمضاعفة جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، اعتمادا على المرجعية الدولية المعروفة بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام وذلك بالتنسيق مع شركائنا الفاعلين”.