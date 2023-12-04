متحدث باسم جيش الاحتلال يقرّ بتفوق حماس في غزة

أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بتفوق حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على قوات بلاده معلوماتيا في قطاع غزة.

وقال هاغاري إن حماس تتفوق على إسرائيل في معرفتها للمنطقة لكن الجيش يجمع المعلومات لتحسين عملياته.

وأضاف: “ما زالت حماس تمتلك قدرات معقدة ومركبة تحت الأرض وهناك مناطق لم يصل إليها الجيش”، مشيرا إلى أن أكثر من 150 صاروخا أطلقت على المستوطنات منذ صباح الجمعة لكن معظمها لم يصل إلى أهدافه.

في الوقت نفسه صرح وزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت، إنه ملتزم بشكل شخصي بإعادة جميع الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى حركة “حماس”.

وقال الخبير العسكري، العميد خالد حمادة، إن توسيع الحرب على قطاع غزة يعني انضمام جنوب غزة إلى شمالها وبالتالي تكون هناك بقعة عمليات واحدة مع استعمال كافة الإمكانيات الجوية والبحرية والبرية والاستخباراتية.

وأوضح أن إسرائيل تريد العودة إلى ما قبل جولة الهدن الإنسانية بتطبيق أهدافها المعلنة بتدمير حماس وإعادة الأسرى بالخيار العسكري والضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من غزة وجعل كامل القطاع غير قابل للحياة.

وأكد أن إسرائيل والولايات المتحدة غير جاهزتين لوقف إطلاق النار، لافتا إلى جولات ميدانية أكثر عنفا، لكنها سوف تعود إلى هدن مؤقتة.

وفي وقتٍ سابق، أكّد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أنّ “أقدام الجيش الإسرائيلي لم تطأ 80% من أرض غزة”، متحدثاً عن أنّ “هناك نحو ألف جندي إسرائيلي جريح في غزة، بينهم مئتان مصابون بجروح خطرة”.