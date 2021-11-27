متحور “أوميكرون”: معهد باستور الجزائر يصدر توصيات للوقاية

أكد معهد باستور بالجزائر، السبت، على الأهمية القصوى للتلقيح ضد فيروس كورونا من أجل مواجهة انتشار الفيروس والفيروسات المتحورة عنه، لاسيما في ظل ظهور متحور “أوميكرون” الذي انتشر مؤخرا بعدد من الدول الافريقية

وأوضح المعهد في بيان له أنه “كلما زاد انتشار فيروس كورونا كلما ارتفعت احتمالية ظهور وانتشار الفيروسات المتحورة منه، وعليه يتعين الأخذ باللقاح المتوفر ضد هذا الفيروس كضرورة ملحة مع الالتزام بالاحترام الصارم للقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي (ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي وغسل اليدين) من أجل الحد من انتشار الفيروس”.

وأشار المعهد إلى أن سلالة “بي.1.1.529” الجديدة لفيروس كورونا، تم الإعلان عنها من قبل المنظمة العالمية للصحة للمرة الأولى بدولة جنوب افريقيا يوم 24 نوفمبر الجاري بعد أن تم رصد في وقت سابق ثلاث موجات تخص المتحور دلتا، وقد حذرت المنظمة من الفيروس المسمى اوميكرون الذي تبين أنه يمكن ان ينتج عنه نحو 30 فيروس متحور آخر وارتفاع نسب العدوى به مقارنة بباقي المتحورات.

وأضاف بيان المعهد أنه بحسب المعطيات المتوفرة، فان متحور سلالة “بي.1.1.529” يعرف “انتشارا مقلقا بجنوب افريقيا، وقد تم رصده أيضا بكل من دول ملاوي وبوتسوانا وبلجيكا وهونغ كونغ، وفقا لما افادت به تقارير المنظمة العالمية للصحة”.

متحور “أوميكرون”: منظمة الصحة العالمية تصدر بيانا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي أطلقت عليه اسم أوميكرون، مثير للقلق وشديد العدوى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، أنه تم تصنيف متغير فيروس كورونا B.1.1.529، أن المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بتطور فيروس كورونا (TAG-VE) وهي مجموعة مستقلة من الخبراء الذين يراقبون ويقيمون بشكل دوري تطور الفيروس SARS-CoV-2 ويقيمون ما إذا كانت الطفرات ومجموعات الطفرات المحددة تغير سلوك الفيروس قامت بعقد اجتماع طارئ مساء أمس الجمعة الموافق 26 نوفمبر، لتقييم متغير “B.1.1.529” الأفريقى الجديد.

ووفقا للمنظمة، تشير الأدلة الأولية أيضا إلى زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بهذا النوع من المتغير المثير للقلق، مقارنة بالسلالات الأخرى مثل دلتا.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن عدد الحالات آخذ في الازدياد في جميع مقاطعات جنوب أفريقيا تقريبا. وتوضح منظمة الصحة العالمية أنه تم اكتشاف المتغير بمعدلات أسرع مما كان عليه في الزيادات السابقة في العدوى، مما يوحي بأنه “قد يتمتع بميزة النمو.”

وأوصى المستشارون بأن تصنف منظمة الصحة العالمية المتحور على أنه “مثير للقلق”، في إشارة إلى العدد الكبير من الطفرات في المتغير، وربما زيادة خطر الإصابة مرة أخرى وغيرها من الأدلة.

ودعت المنظمة في بيانها الدول إلى تعزيز جهود المراقبة والتسلسل لفهم متغيرات فيروس كورونا بشكل أفضل.

متحور “أوميكرون”: شركة أميريكة تعلن عن تطوير جرعة معززة

أعلنت شركة “موديرنا” الأميركية للأدوية، أنها ستطور جرعة معزّزة ضدّ متحور فيروس كورونا الجديدة “أوميكرون”.

قال رئيس الشركة ستيفان بانسيل إن “المتغيرات في المتحورة أوميكرون مقلقة، ومنذ أيام نحن نتحرّك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا لمواجهة هذه المتحورة”.

وقالت الشركة الأميركية، في بيان: “ستُطور موديرنا بسرعة لقاحاً مرشحا (لتوفير) جرعة معزّزة محدّدة للمتحوّرة أوميكرون”.

وقال المختبر: “في 2020-2021، شمل ذلك توفير جرعات معزّزة للمتحوّرتَين دلتا وبيتا”، مشيراً إلى أنه “أظهر مراراً قدرته” على الدفع “بلقاحات مرشّحة جديدة إلى مرحلة التجارب السريرية في 60 إلى 90 يوماً”.

وأضاف بانسيل: “منذ البداية، قلنا إنه من أجل مكافحة الجائحة، من الضروري أن نكون استباقيين في مواجهة تطوّر الفيروس”.

جمعية طبية بجنوب إفريقيا.. هذه أعراض المتحور الجديد “أوميكرون”

وأكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير “أوميكرون” المتحور من فيروس كورونا المستجد.

وقالت كويتزي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، السبت، إنه “لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية [أوميكرون]”.

ولفتت إلى أنه “تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا”.

وأضافت أن “أوميكرون تم اكتشافه فقط في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن المستشفيات لم تستقبل، حتى اللحظة، أعدادا كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد، فضلا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم”.

وأوضحت كويتزي أن “المتحور الجديد يمثل مرضا خفيفا مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين مع الشعور بعدم الراحة..حتى الآن، والمصابون لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم، قد يكون لديهم سعال خفيف. لا توجد أعراض بارزة..ومن بين المصابين، يتم علاج بعضهم في المنزل حاليا”.

هذا ومن المفترض أن يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا اجتماعا اليوم بإشراك المجلس الوطني للقيادة ضد فيروس كورونا لبحث تطورات الأوضاع الصحية في أعقاب ظهور إصابات بالمتغير الجديد “أوميكرون”.

وتشير بعض التقارير إلى أنه من المرجح أن تفرض السلطات في جنوب أفريقيا إغلاقا جديدا.

وصرحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، في وقت سابق من اليوم، بأنه “لا دليل علميا أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير”، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات بالمتحور الجديد تنتشر وسط الذين لم يتلقوا اللقاح.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”.

وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.

سلالة جديدة من فيروس كورونا.. منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن عقد اجتماع خاص الجمعة، بشأن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا B.1.1.529 في جنوب إفريقيا.

وقالت المنظمة إنها تتعقب نوعًا جديدًا يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين سبايك وتخطط لمناقشة كيفية تأثير ذلك على فعالية اللقاحات الموجودة.

وأوضحت ماريا فان كيركوف، رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية : “ليس لدينا معلومات كافية عنه حتى الآن، يتوفر أقل من 100 تسلسل جيني كامل ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة بها العديد من الطفرات”.

وقالت إن المجموعة المعنية بتطور الفيروس ستناقش الخطر الذي يمثله هذا النوع من الفيروس، إذا كانت النتائج مدعاة للقلق، فسيتم إعطاؤه اسم حرف من الأبجدية اليونانية.

في وقت سابق، أعلنت سلطات بريطانيا وإسرائيل تعليق الرحلات الجوية إلى دول جنوب إفريقيا بسبب اكتشاف سلالة جديدة في بوتسوانا.