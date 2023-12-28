متحور كورونا الجديد يتسلل إلى هذه الدولة العربية

تم تسجيل إصابة مواطنين اثنين بالمتحور الجديد “JN1” من فيروس (كوفيد – 19)، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية الخميس.

وأكدت وزارة الصحة المصرية في بيان على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك ثبوت إصابة مواطنين اثنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية”.

وقالت إن الحالة الصحية للمصابين مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

ونوهت بأنه لا يوجد أية توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وسبق وأن وصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد من فيروس كوفيد-19 بأنه الأكثر انتشارا، وأعلنت عن ارتفاع معدل الإصابة به في جميع أنحاء العالم بنسبة 52% في الفترة من 20 نوفمبر الماضي إلى 17 ديسمبر الجاري.

ونصحت المنظمة بأخذ اللقاحات لتفادي الإصابة وتخفيف الأعراض، وطالبت بالعودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.