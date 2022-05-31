مترجم يعتدي على قاض ويهدد وكيل جمهورية بالسجن

حادثة غريبة بمحكمة الحراش

شهدت محكمة الحراش يوم الإثنين، حادثة غريبة، إذ قام مترجم معتمد يدعى “محمد الأمين ل”، بالتهجم على “قاضية” المخالفات بالمحكمة وفي حضور وكيل الجمهورية بداخل قاعة المداولات.

وبحسب مصادر من الأمن الحضري للحراش، لما تدخل وكيل الجمهورية بمعية شرطة أمن المحكمة، لحماية القاضية من اعتداء المترجم لم يتوان هذا الأخير في تهديد وكيل الجمهورية صراحة وعلنية بسجنه، وتحريكه إلى إدارة السجون لاستكمال مساره القضائي، عوض استكماله في مجلس أو محكمة أخرى.

كما وجه المترجم وابلا من الإهانات لرجال الشرطة على أساس أنه بطل في رياضة “الجيدو” وقادر على إلحاق الأذى بأحسنهم و”كسرهم” على حد تعبيره العامي، وادعى بطل هذه الحادثة بحسب ملف سماعه من قبل الشرطة أن معارفه وشبكة علاقاته قادرة على حمايته.

وبحسب المعلومات المستقاة من محكمة الحراش فقد تم تحويل المترجم إلى مقر الأمن الحضري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات قبل أن يتم إخلاء سبيله في ظروف غامضة، رغم ثبوت وبشهادات أنها ليس المرة الأولى التي يحاول فيها المترجم الاعتداء على القاضية.