مترشحة تفقد والدتها صبيحة الامتحان بالبويرة

تابعت اجتياز البكالوريا تنفيذا لوصية الراحلة

عاشت ثانوية محمد مسلم الواقعة ببلدية المزدور جنوب البويرة حادثة وقصة مؤلمة في اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا، بطلتها التلميذة “د. أميرة” التي تدرس تخصص تسيير واقتصاد، حيث بمجرد عزمها على الخروج صباحا من البيت لاجتياز الامتحان، حتى تلقت خبرا نزل كالصاعقة عليها وعلى عائلتها، وهو نبأ وفاة والدتها التي كانت بالمستشفى.

ترك نبأ الوفاة الأثر البالغ على نفسية المترشحة وأدخلها في دوامة وحالة من الحزن على هذا الفقدان، خاصة أنه جاء في منتصف امتحانات شهادة البكالوريا، غير أن دعم أهلها لها نفسيا حفزها على مواصلة اجتياز الامتحان للآخر وتحقيق رغبة ووصية والدتها لها قبيل وفاتها، بالاهتمام بدراستها ونيل شهادة البكالوريا بغض النظر عن مرضها وتواجدها بالمستشفى، وهو ما مكن التلميذة على تجاوز صدمة فقدان والدتها رغم ألم هذا المصاب، ومواصلة الامتحان بعزيمة كبيرة بتواجد أهلها وتنقلهم معها.

ولم يقتصر حزن فقدان الوالدة على التلميذة أو عائلتها فقط، بل نزل الخبر كالصاعقة كذلك على زملائها وأساتذتها بالثانوية، حيث سادت حالة من الحزن والصدمة بالمؤسسة رغم امتحان البكالوريا، لتكون الأخيرة محل زيارة مدير التربية رفقة ممثل وزارة التربية والتعليم الذي كان في زيارة تفقدية للولاية، إضافة إلى السلطات المحلية، وذلك بعد ورود خبر التلميذة ونبأ وفاة والدتها صباح الامتحان، حيث عمل هؤلاء على دعم الأخيرة وتحفيزها على تجاوز ألم فراق أعز وأقرب إنسان لها، إضافة إلى تقديم واجب العزاء للعائلة التي تحلت بقوة صبر وثبات كبيرة على تجاوز الأزمة، وسط تمنيات الجميع بتحصل التلميذة على شهادة البكالوريا لتحقق بذلك رغبة والدتها ووصيتها لها قبيل رحيلها.