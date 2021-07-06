مترشحو العلوم يتفوقون في البكالوريا وعلامات كاملة في الفيزياء

تعديل سلم تنقيط الرياضيات لشعبة تسيير واقتصاد

أظهرت النتائج الأولية لعملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا، تسجيل نتائج إيجابية لشعبة علوم الطبيعة والحياة في جميع المواد حتى الأدبية منها، في حين اضطرت بعض مراكز التصحيح إلى إعادة تكييف “سلم التنقيط” لمادة الرياضيات شعبة تسيير واقتصاد في بعض التمارين.

وستنهي أغلب المراكز التصحيح الأول الخميس المقبل، بالنسبة للتي استأنفت مهامها رسميا الاثنين، إذ وردت علامات الممتحنين شعبة علوم الطبيعة والحياة بين المقبولة جدا والجيدة في كافة المواد، حيث تحصل أغلبهم على علامات كاملة في مادة العلوم الفيزيائية 20 من 20، في حين جاءت نقاطهم في مادة الرياضيات متفاوتة فهناك من تحصل على العلامة 1 من 20 وهناك من تمكن من افتكاك 19 من 20. في حين تراوحت نقاط مادة اللغة العربية بين 15 و16 من 20.

وأما بخصوص شعبة تسيير واقتصاد، اضطرت لجان التصحيح في مادة الرياضيات إلى إعادة النظر في “سلم التنقيط” بخفض التنقيط في أحد التمارين إلى 0.5، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، على اعتبار أن هناك بعض التلاميذ وجدوا صعوبة في الإجابة لعدم تلقيهم بعض الدروس، ما جعل العلامات متفاوتة بين الضعيفة والجيدة.

وفيما يتعلق بشعبة آداب وفلسفة، أبرزت النتائج الأولية للتصحيح حصول أغلب المترشحين على علامات جيدة في اللغة العربية وصلت إلى 16 من 20 وتراوحت بين 12 و13 من 20، في حين لم تتجاوز علامات الفلسفة 7 من 20 إلى غاية اليوم.

ونظرا لارتفاع درجات الحرارة، وقع اختيار أغلب الأساتذة المصححين على الدوام الجزئي الصباحي الذي يمتد من السادسة صباحا الى الواحدة زوالا، في حين فضل آخرون الدوام الجزئي المسائي الذي ينطلق عصرا ويستمر إلى التاسعة أو العاشرة ليلا. في حين تأخرت بعض المراكز عن التصحيح الأول بسبب “التصحيح النموذجي” الذي استغرق يومين بسبب “سلم التنقيط” في بعض المواد التي وردت مواضيعها طويلة وصعبة نوعا ما.

واشتكى الأساتذة من ظروف العمل السيئة، حين وقفوا على انعدام أبسط الضروريات، مؤكدين بأن رؤساء المراكز ألزموهم بارتداء الكمامة بقاعات التصحيح رغم تعطل المكيفات والارتفاع الرهيب في درجة الحرارة، بالإضافة إلى رداءة الوجبات الغذائية.