مترشح يتهجم على مكتب “الشروق” بتيزي وزو

أقدم متصدر قائمة حزب الأفانا بولاية تيزي وزو، الإثنين، على التهجم على صحفيتي “الشروق” بالمكتب الجهوي وذلك بعد حملة السخرية والازدراء التي طالت التجمع الذي كان مزمعا ان ينشطه رئيس الحزب، لكنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بحجة تعرض موكبه لحادث مرور فقام متصدر قائمته بتنشيط التجمع بدلا عنه، الا أن الأخير أصر على تدخله، “فتكرم” الرئيس بكلمة ألقاها على الحضور بواسطة الهاتف، التجمع اقتصر حاضروه على الصحفيين أمام غياب معظم أعضاء القائمة.

المعني تهجم على صحفيي الولاية الذين نقلوا المعلومة عبر وسائل الاعلام المختلفة بكل أمانة وموضوعية، بعد امتعاضه من الحادثة التي تبعتها موجة كبيرة من السخرية والانتقاد اللاذع، حين قام بإسماع كلمة الرئيس عبر الهاتف، متسببا بذلك في خروقات قانونية، وهو الأمر الذي تسبب في إحراج وتجهم كبيرين على المعني، الذي لم يجد سوى الصحفيين لإشفاء غليله فيهم، حيث دخل مكتب “الشروق” يصرخ، يشتم ويهدد بالمتابعة القانونية اذا لم ترضخ الصحفية لتكذيب الخبر، الذي لم ينشر ولم ترسل التغطية أساسا للتحرير، الإهانة التي يتمسك طاقم مكتب “الشروق” بتيزي وزو بإيصالها لأروقة العدالة، خصوصا وانها صادرة من شخص مترشح ليكون ممثلا عن الشعب في الجزائر الجديدة التي يصبو الجزائريون لتجسيدها.