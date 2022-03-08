مترو الجزائر: تنقل النساء مجاني في يومهن العالمي
أعلنت مؤسسة مترو الجزائر عن هديتها للنساء في الثامن من مارس، والمتمثلة في تنقلهن مجانا طيلة يومهن العالمي.
وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، يسرنا أن نعلم زبائننا الكرام أن التنقل على متن مترو الجزائر مجاني للنساء طيلة يوم 08 مارس 2022”.
وفي الوقت الذي استحسنت فيه كثيرات مبادرة مترو الجزائر ومرافقته للمرأة في عيدها، سخر نشطاء من إلزامية اقتناء التذكرة المجانية.
اليوم العالمي لحقوق المرأة🌷
أنتن عطر الحياة
المرأة كالسيف والسلاح، إنّه يجرح من لا يعرف
استعماله
ولكن دولتنا لا تقدر المرأة وتضحياتها
تقدم فقط تذاكر#مترو الجزائر مجانية للنساء يوم 8 مارس😐 🙆♂️
التنقل عبر القطار مجاني أيضا مع إلزامية إقتناء
تذكرة مجانية من المحطة#8mars2022 pic.twitter.com/tyLJkG3CUt
— ⵣ🕊️ (@YacineDak3) March 7, 2022