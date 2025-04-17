مترو الجزائر يُطلق استبيانًا لتقييم رضا المسافرين

أعلنت شركة سيما، المكلفة بتسيير مترو الجزائر، اليوم الخميس، عن إطلاق استبيان جديد يهدف إلى قياس رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة. يأتي هذا الاستبيان في إطار سعي الشركة المستمر لتحسين تجربتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

ودعت الشركة في بيان لها، جميع الركاب للمشاركة في هذا الاستبيان عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو من خلال الرابط المباشر: https://forms.office.com/r/L45GGK0ps2.

“ساعدونا من أجل تحسين خدمتكم” هو الشعار الذي رفعته سيما في إطار هذا الاستبيان، الذي يُعدّ خطوة إضافية نحو تحسين جودة النقل العام في الجزائر.