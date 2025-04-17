-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مترو الجزائر يُطلق استبيانًا لتقييم رضا المسافرين

محمد فاسي
  • 39
  • 0
مترو الجزائر يُطلق استبيانًا لتقييم رضا المسافرين
أرشيف
مترو الجزائر

أعلنت شركة سيما، المكلفة بتسيير مترو الجزائر، اليوم الخميس، عن إطلاق استبيان جديد يهدف إلى قياس رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة. يأتي هذا الاستبيان في إطار سعي الشركة المستمر لتحسين تجربتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

ودعت الشركة في بيان لها، جميع الركاب للمشاركة في هذا الاستبيان عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو من خلال الرابط المباشر: https://forms.office.com/r/L45GGK0ps2.

“ساعدونا من أجل تحسين خدمتكم” هو الشعار الذي رفعته سيما في إطار هذا الاستبيان، الذي يُعدّ خطوة إضافية نحو تحسين جودة النقل العام في الجزائر.

مقالات ذات صلة
نائب رئيس لجنة الدفاع للمجلس الفيدرالي الروسي في الجزائر

نائب رئيس لجنة الدفاع للمجلس الفيدرالي الروسي في الجزائر

ضبط أزيد من قنطار من الكوكايين خلال يومين

ضبط أزيد من قنطار من الكوكايين خلال يومين

ملفات هامة على طاولة اجتماع الحكومة

ملفات هامة على طاولة اجتماع الحكومة

تنصيب الفريق التقني المكلف بإعداد المدونة الجديدة للتكوين المهني

تنصيب الفريق التقني المكلف بإعداد المدونة الجديدة للتكوين المهني

لقاءات لأحزاب الأغلبية بهدف توحيد مقترحات قانون الانتخابات

لقاءات لأحزاب الأغلبية بهدف توحيد مقترحات قانون الانتخابات

أنظمة معقدة للابتكار والتكنولوجيا الرقمية في تبييض الأموال

أنظمة معقدة للابتكار والتكنولوجيا الرقمية في تبييض الأموال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد