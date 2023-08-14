متسلقة متهمة بتجاهل رجل يُحتضر أثناء صعودها قمة جبل

اضطرت متسلقة جبال نرويجية للدفاع عن نفسها بعد أن وُجهت لها تهمة تجاهل رجل يُحتضر دون مساعدته أثناء صعودها ثاني أعلى قمة في العالم.

التقطت طائرة بدون طيار، صورة رجل مصاب على حافة الهاوية في الجزء العلوي من المنطقة المعروفة باسم “عنق الزجاجة” الواقعة في جبل كي 2 الباكستاني، والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 8200 متر.

ونشر مستلقون صورة لباكستاني يدعي محمد حسن، وهو من فريق تسلق آخر، يصارع الموت في الوقت الذي كانت المتسلقة تمر بجانبه هي وفريقها دون اهتمام، لتحطيم الرقم القياسي.

وقال اثنان من المتسلقين الذين كانوا مع النرويجية ذلك اليوم، أن زملاء حسن كانوا مهتمين بتسجيل الأرقام القياسية أكثر من اهتمامهم بإنقاذ الأرواح.

بينما صرح فيلهلم شتايندل وفيليب فليميج، ثنائي التسلق النمساوي، لوسائل الاعلام، أن لقطات الطائرة سجلت لاحقا بعد ساعات من اجتياز هاريلا وفريقها للتلال، متسلقين يمشون فوق جسد الرجل الباكستاني، بدلا من محاولة إنقاذه.

وتعرضت كريستين، لانتقادات شديدة بسبب احتفالها بصعودها إلى القمة بعد عودتها إلى معسكر القاعدة على سفح الجبل.

وردا على هذه الانتقادات، قالت هريلا لصحيفة “تليغراف” أنها حاولت مع زملائها مساعدة الرجل المصاب، وبقي المصور لمدة ساعة أخرى لرعايته، ولم يترك بمفرده.

أضافت، أن فريقها فعل كل ما في وسعه لإنقاذ حسن، لكن الظروف كانت خطيرة للغاية بحيث لا يمكن نقله.

حصلت كريستين على المرتبة 14 في أعلى قمة لها فيما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر لتصبح أسرع متسلقة في العالم لتسلق جميع القمم فوق 8000 متر.