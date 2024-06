“متشنجة وتبكي”.. مشهد مأساوي للمغنية الكندية سيلين ديون

أعرب ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم الواسع مع المغنية الكندية سيلين ديون بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي متشنجة وتبكي.

وتعاطف الكثيرون مع سيلين ديون بعد عرض فيلمها الوثائقي الجديد، الثلاثاء، الذي يحمل عنوان “I Am Celine Dion / أنا: سيلين ديون”، وتحدثت من خلاله عن معاناتها مع متلازمة “الشخص المتيبّس” التي أصيبت بها أواخر العام 2022.

وعرض الوثائقي مشاهد مأساوية امتدت لـ10 دقائق، للفنانة الكندية وهي تبكي وتكافح لاستعادة السيطرة على جسدها، ثم بعد التعافي من نوبة صرع، تظهر وهي ملفوفة في بطانية، وتعترف بإحراجها من فقدان السيطرة على جسدها.

ثم تظهر النجمة العالمية وهي تستشير طبيبًا قبل أن تُصاب قدماها بنوبة تشنج، ويتوقف جسدها تمامًا عن الحركة، بينما يحاول الطبيب تقديم العلاج لها مع زميل له، وفق ما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

تقول سيلين ديون في الفيديو: “في كل مرة يحدث فيها شيء كهذا، يجعلك تشعر بالحرج الشديد، وأنا إنسانة شجاعة لن أتوقف حتى أتمكن من الأداء مرة أخرى”، ثم تنهار بالبكاء بينما تعترف بأنها لن تدع المرض يتغلب عليها.

وأضافت: “ما زلت أرى نفسي أرقص وأغني.. أنا دائما أجد الخطة “ب” والخطة “ج” ، كما تعلمون.. هذا أنا.. إذا لم أستطع الركض، فسأمشي.. إذا لم أستطع المشي، فسأزحف.. لكنني لن أتوقف. لن أتوقف”.

وأدلت المغنية الكندية سيلين ديون لقناة أمريكية بتصريحات غير متوقعة بشأن عودتها للغناء بعد تشخيص إصابتها بمرض عصبي نادر.

وتحدثت المغنية الشهيرة في مقطع مصور لقناة “NBC”، مرة جديدة عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، مؤكدة بالقول: “سأعود إلى المسرح، حتى لو اضطررت إلى الزحف أو مخاطبة الجمهور بحركات يدي… سأفعل ذلك”.

وأضافت: “سأعود إلى المسرح لأنني أريد ذلك وأفتقد إليه، لا لأنّه يتعيّن عليّ العودة أو لأنني بحاجة إلى ذلك”.

ولفتت إلى أن “الغناء مع متلازمة الشخص المتيبس يجعلها تشعر وكأن شخصاً ما يخنقها”.

كما أكدت أنها تعاني من تشنجات يومية ما يسبب لها ألماً بالغاً في الجسم، وقالت: “التشنجات يمكن أن تكون في البطن، في العمود الفقري، وفي الأضلاع، وهذه الحالة المتكررة أدت إلى تكسر أضلاعي”.

ونُشرت المقابلة قبل فيلمها الوثائقي “أنا: سيلين ديون” المرتقب بدء عرضه في 25 جوان عبر منصة “برايم فيديو” التابعة لأمازون.

In an exclusive interview with TODAY, singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff person syndrome. “I could not do this anymore,” she says, adding, “Lying for me, the burden was too much.” pic.twitter.com/LJvUrcFjpO

— TODAY (@TODAYshow) June 10, 2024