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الجزائر
يدرس الطب في جامعة قسنطينة

متصدر بكالوريا 2022 بأم البواقي يختم كتاب الله

ج. لمودع
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متصدر بكالوريا 2022 بأم البواقي يختم كتاب الله
حم

احتفلت عائلة الطالب الجامعي، عبد العالي مخاطي، وأصدقاؤه وأبناء حيه وجمع غفير من المصلين بالمسجد العتيق بعين البيضاء بولاية أم البواقي، في أول يوم من الشهر الكريم، بختمه حفظ كتاب الله

ذاك هو الطالب النجيب عبد العالي مخاطي، الذي عقد العزم على أن يختم حفظ كتاب الله، بعد أن نال شهادة البكالوريا بتقدير جيد جدا، فلم تثنه الدراسة الجامعية للطب في سنته الجامعية الأولى، عن مواصلة حفظ وتلاوة كتاب الله بكل عزم، كيف لا وهو صاحب أعلى معدل في شهادة البكالوريا للسنة الماضية بولاية أم البواقي بمعدل18.97، محتلا المرتبة الأولى على مستوى ولاية أم البواقي، وهو المعدل الذي سمح له بالالتحاق بكلية الطب بجامعة قسنطينة، ورغم ما تتطلبه دراسة الطب من مثابرة ودراسة متواصلة ليلا ونهارا، إلا أن عزيمة تحقيق المبتغى لمواصلة حفظ القرآن كانت أقوى وأجل في الفوز بكل الحسنات، لمن حفظ القرآن وعلمه.

ولم يغفل الحافظ في حديثه إلينا، التشجيع المتواصل الذي أولاه له أستاذه إمام المسجد العتيق الشيخ عيسى قماري، وكذا إمام مسجد خديجة أم المؤمنين، فكانت فرحته كبيرة بحضور والده وجمع من أصدقائه الذين تابعوا الحدث ضمن جمع كبير من المصلين، فكان ذلك دافعا لعدد من أصدقائه الذين صمموا بدورهم على مواصلة حفظ القرآن، خلال هذا الشهر الكريم، خاصة وأن الإمام الشيخ قماري عيسى وإمام المسجد العتيق وإمام مسجد خديجة أم المؤمنين يرافقونهم في هذا المسعى الديني ليكونوا خير خلف لخير سلف مع نجاحاتهم الدراسية، فكان أول ثمرة من ثمرات حفظة كتاب الله في هذا المسجد الذي يعكف على تدريس القرآن الكريم لرواده من التلاميذ وغيرهم. وللإشارة، يعتبر الطالب من رواد المسجد لا يتخلف عن أداء الصلاة في وقتها فكان أنموذجا وقدوة لأترابه من سكان الحي

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