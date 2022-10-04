متطرف فرنسي يدعو إلى إبادة المسلمين ويؤجج نيران الغضب عبر الشبكات
أثارت تصريحات لناشط فرنسي متطرف ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن دعا في برنامج تلفزيوني إلى إبادة المسلمين.
وساند باتريك غاردان، خلال استضافته في برنامج “تي بي إم بي” الذي تبثه قناة “سي 8” الفرنسية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأودى بحياة 49 شخصا قبل عامين، وبرّر مساندته لإرهابي نيوزلندا من منطلق أنه لا يجب أن نفعل بالآخرين ما نرفضه لأنفسنا، في رسالة للمسلمين الذين رفضوا الهجوم الإرهابي على المسجدين.
Le racisme n’est pas une opinion mais un délit. Honteux🤮 ! #TPMP pic.twitter.com/pp6nWJipDq
— Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) September 30, 2022
Donc y a un mec qui a clairement fait l’apologie du terrorisme et un appel au meurte des musulmans en direct sur #TPMP et t’as geraldine maillet qui dit : « faut le comprendre, il a perdu sa fille… ». Leur islamophobie de comptoir n’est plus acceptable !!! @Cyrilhanouna pic.twitter.com/x0xBEs7Amh
— Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) September 30, 2022
وقال باتريك إنه “يشكر الله” لأن فرنسا ما زالت تضم طائفة يهودية ولم تتم أسلمتها كاملة رغم جهود البعض من أجل ذلك”.
وأشعلت هذه التصريحات الخطيرة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر العديد من الأشخاص الذين تابعوا البرنامج أن باتريك معروف بكراهيته للمسلمين وتصريحاته المستفزة كانت متوقعة.
أين دعاة حقوق الإنسان .. دعا الناشط اليميني الفرنسي المتطرف باتريك غاردان بتصريحات تلفزيونية إلى “إبادة” المسلمين،شكر الله” لأن #فرنسا ما زالت تحتوي على طائفة يهودية ولم تتم أسلمتها كاملة “رغم جهود البعض من أجل ذلك” على حد قوله.#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه706 pic.twitter.com/mkk3cSW8rn
— الھیئة العالمیة لنصرة نبي الإسلام (@SupportProphetM) October 3, 2022
وتساءل آخرون، كيف سيكون رد الفعل لو كان الذي أدلى بهذه التصريحات مسلما، ولفت مغردون على تويتر إلى أن المثير هنا هو أن غاردان يُظهر الفكر العنصري والفاشي والمعادي للإسلام لمؤيدي إريك زمور، والذي يعد هذا الرجل جزءً منه.
المتطرف باتريك غاردان دعا لإبادة المسلمين وساند إرهابي نيوزيلندا الذي قتل 49 شخصا في مسجدين قبل عامين
*كيف سيكون رد الفعل لو تكلم مسلم بتلك الطريقة؟#ذكري_مقتل_خاشقجي #الاردن #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه707 https://t.co/AhT3KdzAoX
— Mohmmad AlkhawajaⓂ️ (@mohalkhawaja1) October 3, 2022
واستنكر أحد النشطاء على تويتر هذه التصريحات لباتريك، وقال معلقا:”في غضون ذلك، يستخدم دارمان القوة لتحقيق رغبات هؤلاء الفاشيين المخادعين، ويستخدم وزارته لمعاقبة المسلمين (طرد الأئمة، وإغلاق المساجد والمدارس الإسلامية..).