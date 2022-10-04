متطرف فرنسي يدعو إلى إبادة المسلمين ويؤجج نيران الغضب عبر الشبكات

أثارت تصريحات لناشط فرنسي متطرف ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن دعا في برنامج تلفزيوني إلى إبادة المسلمين.

وساند باتريك غاردان، خلال استضافته في برنامج “تي بي إم بي” الذي تبثه قناة “سي 8” الفرنسية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأودى بحياة 49 شخصا قبل عامين، وبرّر مساندته لإرهابي نيوزلندا من منطلق أنه لا يجب أن نفعل بالآخرين ما نرفضه لأنفسنا، في رسالة للمسلمين الذين رفضوا الهجوم الإرهابي على المسجدين.

وقال باتريك إنه “يشكر الله” لأن فرنسا ما زالت تضم طائفة يهودية ولم تتم أسلمتها كاملة رغم جهود البعض من أجل ذلك”.

وأشعلت هذه التصريحات الخطيرة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر العديد من الأشخاص الذين تابعوا البرنامج أن باتريك معروف بكراهيته للمسلمين وتصريحاته المستفزة كانت متوقعة.

وتساءل آخرون، كيف سيكون رد الفعل لو كان الذي أدلى بهذه التصريحات مسلما، ولفت مغردون على تويتر إلى أن المثير هنا هو أن غاردان يُظهر الفكر العنصري والفاشي والمعادي للإسلام لمؤيدي إريك زمور، والذي يعد هذا الرجل جزءً منه.

واستنكر أحد النشطاء على تويتر هذه التصريحات لباتريك، وقال معلقا:”في غضون ذلك، يستخدم دارمان القوة لتحقيق رغبات هؤلاء الفاشيين المخادعين، ويستخدم وزارته لمعاقبة المسلمين (طرد الأئمة، وإغلاق المساجد والمدارس الإسلامية..).