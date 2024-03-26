متطوعو مطاعم الرحمة مدعوون إلى الحذر

يجازفون بأنفسهم على الطرقات

أطلق المشاركون في إحياء الذكرى الأولى لوفاة فارس العمل التطوعي مروان عبد المجيد الذي راح ضحية حادث، خلال مشاركته في إفطار الصائمين بالطريق السيار بمنطقة وادي سلي في الشلف، تحذيرات حول مخاطر مجازفة المتطوعين الشباب بحياتهم لأجل إطعام الصائمين عبر الطرقات السريعة، وشددوا على العمل بنقاط المصالح الأمنية لتأمين حياتهم.

وفي هذا السياق، طالب عباد نور الدين عضو جمعية ناس الخير على هامش الإفطار الجماعي الذي نظمه المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري بحي بن سونة، بحضور ممثلي الهلال الأحمر من ولايات المدية وعين الدفلى ومختلف بلديات الولاية، بضرورة تنظيم العمل التطوعي وتكوين المتطوعين وإحصائهم والعودة إليهم أوقات الأزمات، وحمايتهم من مخاطر الطرقات والكوارث الطبيعية كالفيضانات والنيران، كما دعا عبادة السائقين المتهورين إلى مراعاة تواجد المتطوعين وتفادي السرعة القاتلة عبر الطرق السريعة والوطنية والتوقف عند كل نقاط الإطعام المنتشرة عبر جميع تراب مناطق تراب الوطن، وخاصة النقاط الحساسة بالطرقات الوطنية، ثم مواصلة مشوارهم حفاظا على سلامتهم وإراحة غيرهم. بدوره، ضم محمد مرواني أبو عبد المجيد، صوته إلى صوت المتدخلين حول ضرورة الابتعاد عن مخاطر الطرقات ومجازفة المتطوعين بحياتهم والنظر لأبنائهم وعائلاتهم، خاصة وأن أغلب المتطوعين حالتهم المادية ليست ميسورة، وقد ينعكس تعرضهم لحوادث سلبا على حياتهم وحياة أبنائهم مستقبلا، بسبب غياب التأمين على عملهم التطوعي.