متظاهرون يعطّلون المرور بمطار لوس أنجلوس للمطالبة بوقف النار بالقطاع

هتفوا "دعوا غزة تعيش"

خرج مئات المتظاهرين في مسيرة بالشوارع المؤدية إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، مطالبين بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ورفعوا شعارات غاضبة من المجازر المرتكبة في القطاع. وتسبّب هذا التحرك الذي رفع شعار “دعوا غزة تعيش” في تعطيل حركة المرور ووقف أحد المدرجات وغلق طرق سيارات الأجرة الخاصة، وسط هتافات تدعو لوقف إطلاق النار وتعطيل الحياة العامة للفت الأنظار للمجازر المرتكبة بقطاع غزة.

وسائل إعلام أمريكية أوضحت أن المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة قاموا بإغلاق حركة المرور بالقرب من مطار لوس أنجلوس الدولي، وذلك بعد أيام من مظاهرات تسبّبت بإغلاق الطريق السريع 110 خلال وقت الذروة.

صحيفة Los Angeles Times قالت، إن حوالي 200 متظاهر تمجعوا في شارع جنوب سيبولفيدا وشارع 92، شمال مدخل المطار مباشرة، وبدؤوا في السير نحو مطار لوس أنجلوس. وهتفوا: “دعوا غزة تعيش”، وحملوا لافتة طولها 30 قدماً تحمل هذه الكلمات الثلاث.

إلى ذلك، قدم السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ، يطالب فيه إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن حجم “الدمار الإنساني الذي سبّبته إسرائيل في غزة”، ووضع هذه الأزمة على جدول الأعمال ومناقشتها في مجلس الشيوخ.

وبحسب بيان نشره الجمعة، طالب ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت، في مشروع القانون الذي قدّمه لمجلس الشيوخ، بتناول الأزمة في غزة بكافة أبعادها ومناقشتها أمام الرأي العام، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

كما قال إن “هذه كارثة إنسانية، وهي تجري بأموال وقنابل أمريكية. يجب علينا مواجهة هذه الحقيقة، ثم إنهاء تواطؤنا في هذه الأعمال”.