متظاهر على كرسي رئيس البرلمان العراقي.. الشعب هو القائد (فيديو)

اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي السبت، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، بعدما تمكّنوا من دخول المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

واقتحم آلاف المتظاهرين أيضاً الأربعاء لوقت قصير مبنى البرلمان منددين باسم مرشّح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الحكومة، فيما ظهر أحدهم على كرسي رئيس البرلمان وهو يردد “الشعب هو القائد”.

وقال مصدر أمني إن “المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء من جهة جسر الزيتون ووصلوا إلى مكان قريب من مبنى مجلس النواب”، فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية عن دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء أيضاً.

أطلقت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق الغاز المسيل للدموع على آلاف من المتظاهرين المناصرين لزعيم التيار الصدري الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، بعد ثلاثة أيام من دخولهم مبنى البرلمان، فيما الأزمة السياسية تزداد تعقيداً في البلاد.

وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، يشهد العراق شللاً سياسياً تاماً إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.

وسط هذا المأزق السياسي، يشنّ رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضاً اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.

ورفع غالبية المتظاهرين السبت الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له. وقد تجمّعوا على جسر واحد على الأقلّ يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وجرى تحصينه بحواجز اسمنتية، كما شاهد أحد مراسلي وكالة فرانس برس.