متعاملون جزائريون وأتراك يبحثون فرص الاستثمار المشترك

الصناعة والماكنات والمنتجات الخشبية والنسيجية أهمّ القطاعات

تباحث عدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأتراك، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، فرص الاستثمار المشترك في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين.

وجاء هذا خلال لقاء، نظم من طرف المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، بالتعاون مع مجلس المصدرين الأتراك وجمعية “أولداغ” للمصدرين الأتراك، تحت عنوان “الجزائر-تركيا: المفاوضات التجارية الثنائية”.

وبالمناسبة، أوضح رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، محمد أمين بوطالبي، أن اللقاء يهدف إلى “تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال التعريف بفرص الشراكة والتجارة الممكن تجسيدها بين الطرفين”، مضيفا أنه يصبو أيضا إلى “الترويج لمنتجات كلا البلدين ودراسة سبل الاستثمار فيهما”.

كما أشار بوطالبي إلى استغلال تحسن مناخ الاستثمار بالجزائر، عن طريق قانون الاستثمار الجديد، وكذا فتح فرص الشراكة بين القطاع الخاص والعمل بمبدأ رابح-رابح وتعزيز التحويل التكنولوجي، والتي تسمح كلها بتجسيد الشراكات المنشودة بين الجانبين، خصوصا في ظل مشاركة نحو 40 متعاملا تركيّا، يمثلون مختلف القطاعات، في هذا اللقاء.

ومن بين أهم القطاعات، ذكر رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير مجالات الصناعة والماكنات والمنتجات الخشبية والنسيجية.

من جهته، أكد سفير تركيا بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، أن هذا اللقاء “سيسمح بتحسين مستوى العلاقات التركية الجزائرية”، مذكرا بالزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر والتي كللت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات.

وفي هذا السياق، دعا المصدرون الأتراك إلى “المحافظة على التوازن بين الجودة والسعر للوصول إلى هدف 10 مليار دولار كحجم للمبادلات التجارية بين البلدين في أقرب وقت”.

من جهة أخرى، أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد مصنعي السيارات بمنطقة “أولوداغ” التركية، أرطغل تونا أرينجي، بمكانة الجزائر “المهمة” بالنسبة للمتعاملين الأتراك، مؤكدا على “ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات التجارية الثنائية باستغلال الفرص المتاحة بين البلدين”.