متعاملون جزائريون يوقعون اتفاقيات شراكة مع شركات الألبان الإيرلندية

على هامش منتدى اقتصادي

أبرم كبار موردي الألبان في إيرلندا، السبت، اتفاقيات تعاون وشراكة مع كبرى الشركات الجزائرية للدخول في شراكات مربحة للجانبين.

فبعد نجاح البعثة التجارية للحكومة الايرلندية إلى الجزائر في عام 2020، نظمت “بوردبيا”، هيئة الأغذية الايرلندية، منتدى الألبان الأيرلندي الجزائري، أمس الأول، لربط الموردين الإيرلنديين بالشركاء التجاريين المحتملين، وكان الهدف من المنتدى هو التقرب من الزبائن الجزائريين والعمل لإيجاد حلول مجدية في القطاع التجاري.

ويعتبر قطاع مشتقات الحليب في الجزائر قطاعا مبتكرا ووسيلة للنمو الاقتصادي والتنويع في البلاد، وتواصل الاستثمار في منتجات الحليب عالية الجودة من بلدان مثل إيرلندا لتطويرها مع إضفاء قيمة على ذات المنتوجات.

ويتركز الطلب في الجزائر على منتجات الحليب الإيرلندية بشكل رئيسي، على الشيدار (الذي تعد إيرلندا المورد الرئيسي له)، ومسحوق الحليب منزوع الدسم ومسحوق الحليب كامل الدسم.

وقال نيكولا رانينغر رئيس هيئة الأغذية الايرلندية، لإفريقيا، بمنتدى مشتقات الحليب الأيرلندي الجزائري، “أن الموجة الحالية من النشاط التجاري ستعزز سمعة إيرلندا كمورد موثوق وآمن ومستدام لمنتجات الحليب في الجزائر، وأضاف “نحن هنا لنتبادل الدروس التي تعلمناها في تطوير هذا القطاع، ولنتعلم من نظرائنا الجزائريين عن تقدمهم وأولوياتهم، وأخيرا لنتعلم كيف نتعاون لتوفير حلول مجدية تجاريا لمستهلكي مشتقات الحليب الجزائريين”.

ومنتدى الألبان الأيرلندي الجزائري، هو المنتدى الثاني الذي يتم تنظيمه حول هذه الصفقة في غضون عامين، حيث استفاد من المعرفة القوية التي يتمتع بها مجمع الأبحاث GIRA حول اتجاهات السوق ومنتجات الألبان الدولية وكيفية تأثير كوفيد 19 على سلوك المستهلك.

وكان أبرز ما ورد في منتدى هيئة الأغذية الايرلندية “بورد بي” المشتقات الحليب سلسلة الاجتماعات التجارية بين المشترين الجزائريين وشركات الألبان الأيرلندية تمكن الزبائن من اختيار المصدرين الإيرلنديين الذين يريدون مقابلتهم على منصة إلكترونية.